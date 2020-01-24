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24.01.2020 17:21
Рубрика: Спорт

Сахалинцы выиграли первый матч полуфинала Кубка РФ по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский
В розыгрыше Кубка страны по баскетболу среди мужских команд, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола, сыгран первый матч во второй полуфинальной паре. "Восток-65" из Южно-Сахалинска победил "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) со счетом 73:70.

Встречались прошлогодний победитель регулярного чемпионата первого дивизиона Суперлиги (по итогам плей-офф сахалинцы остались без медалей) и бронзовый призер этого турнира. В нынешнем турнире Суперлиги 1 оба соперника идут в обширной группе участников, по пятам преследующих тройку лидеров. В октябре в рамках первого круга эти команды уже встречались друг с другом, и тогда в Ревде убедительно взяли верх хозяева - 61:82. Сейчас сахалинцы как бы взяли реванш, но по счету и перед ответной игрой он неубедительный.

Фото: iStock
Прошел четвертый этап чемпионата России по баскетболу 3х3

В составе "Востока-65" двузначные показатели по результативности у Евгения Карпеко (20 плюс 12 подборов), Даниила Соловьева (14), Ильи Сыроватко (13) и Александра Варнакова, в рядах ревдинцев отличились Федор Ключников (14) и Илья Карпенков (13).

Ответный матч состоится 13 февраля в Ревде, но до этого команды на Сахалине уже в ближайшее воскресенье сыграют матч второго круга Суперлиги 1.

Напомним, что ранее в другой паре полуфиналистов в первом матче БК "Самара" на выезде обыграл екатеринбургский "Уралмаш" - 70:61. Ответная встреча также назначена на 13 февраля.

Кстати

В матчах розыгрыша Кубка России командам, в отличие от чемпионата страны, запрещено использовать иностранных легионеров. Нынешний турнир уникален тем, что впервые в истории в четверке сильнейших клубов соревнований нет ни одного представителя элиты. Участники Единой лиги ВТБ "Парма" (Пермский край) и БК "Нижний Новгород" выбыли в четвертьфинале, уступив младшим по рангу коллективам.

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