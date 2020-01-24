В Роскачестве рассказали, зачем сомелье носят с собой советские копейки

Диоксид серы (SO2 или е220) добавляется практически во все вина, чтобы сохранить аромат, вкус и цвет напитка. Без этого консерванта под воздействием света, при транспортировке или хранении вино будет менять свое качество, рассказали специалисты Роскачества.

Главная задача диоксида серы - защитить вино от окисления, а также разрушающего воздействия различных бактерий и дрожжей. Его могут применять как в момент сбора винограда, так и при производстве вина или розлива по бутылкам.

Российские требования к содержанию диоксида серы в винах соответствуют стандартам ЕС, и они жестче, чем в США. Этот консервант используют также для приготовления соков, детского питания, фруктовых и овощных пюре, сухих завтраков, повидла, мармелада, сушеных помидоров, йогуртов, специй, вин, печенья, хлеба, маргарина, безглютеновой муки и других продуктов.

Так называемые "натуральные вина" (без диоксида серы) нестабильны, обладают посторонними тонами - от овощных до гнилостных. В них нет препятствий для размножения разных бактерий, грибков, бактерий и прочих микроорганизмов.

Переизбыток SO2 или неправильное его использование можно распознать по тону горелой спички в аромате. Можно бросить в вино медную монетку - это помогает от редуктивных тонов.

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