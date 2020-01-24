Вышел трейлер фантастического хоррора "Вивариум"

На YouTube доступен трейлер фантастического хоррор-триллера "Вивариум" (Vivarium) с Джесси Айзенбергом и Имоджен Путс. Которые сыграли молодую пару, подыскивающую себе жилье и оказавшуюся - благодаря зловещему риелтору - в престранном и пустынным синтетическом районе-лабиринте. Сбежать откуда, как вскоре выяснится, невозможно.

В дополнение к чему вскоре паре присылают младенца в коробке, которого им предстоит выращивать. После чего их наконец-то отпустят.

Режиссер и соавтор сценария фильма - Лоркан Финнеган (хоррор 2016-го "Без имени").

Премьера ленты состоялась в мае прошлого года на Каннском МКФ, стяжав одобрение.

Российский прокат картины совместного производства США, Бельгии, Ирландии и Дании - с 12 марта.