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Вышел трейлер фантастического хоррора "Вивариум"

Новости
    24.01.2020, 16:20
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube доступен трейлер фантастического хоррор-триллера "Вивариум" (Vivarium) с Джесси Айзенбергом и Имоджен Путс. Которые сыграли молодую пару, подыскивающую себе жилье и оказавшуюся - благодаря зловещему риелтору - в престранном и пустынным синтетическом районе-лабиринте. Сбежать откуда, как вскоре выяснится, невозможно.

Фото: youtube.com
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В дополнение к чему вскоре паре присылают младенца в коробке, которого им предстоит выращивать. После чего их наконец-то отпустят.

Режиссер и соавтор сценария фильма - Лоркан Финнеган (хоррор 2016-го "Без имени").

Премьера ленты состоялась в мае прошлого года на Каннском МКФ, стяжав одобрение.

Российский прокат картины совместного производства США, Бельгии, Ирландии и Дании - с 12 марта.

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