Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

В субботу сильнейшие лыжники мира соревновались в скиатлоне. Этот вид программы всегда вызывает повышенный интерес. Сначала лыжникам предстоит преодолеть 15 км классическим стилем, а затем сменить лыжи и пробежать еще столько же свободным стилем.

Самые интересные события развернулись на финише гонки. Россиянину Александру Большунову, лидирующему в общем зачете Кубка мира, на последней прямой удалось опередить всех и добиться третьей подряд победы. Всего 0,9 секунды в створе уступил ему норвежец Симен Крюгер. 0,3 секунды серебряному призеру уступил еще один норвежец Шут Рете.

В десятке лучших по итогам гонки оказались еще три представителя России. Андрей Ларьков пришел к финишу шестым, Евгений Белов показал девятое время, а следом за ним в итоговой классификации оказался Александр Бессмертных.

Остальные представители России выступили менее успешно. Денис Спицов стал 15-м, Алексей Червоткин - 19-м, Ермил Вокуев - 22-м, а Сергей Устюгов - 25-м.

В воскресенье пройдут заключительные гонки этого этапа Кубка мира.