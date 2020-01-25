Из музея в Братиславе похищены старинные монеты стоимостью 1 млн евро

Коллекция старинных монет XIII-XIX вв. стоимостью около миллиона евро похищена из Словацкого национального музея, сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету "Правда". Речь идет о нумизматической коллекции из десятков экземпляров монет, отчеканенных в г.Кремница во времена Венгерского королевства, Священной Римской империи, Австрийской империи и Австро-Венгрии.

В музее не уточнили обстоятельства исчезновения коллекции и время обнаружения пропажи.

Полиция начала расследование и направила в Интерпол подробное описание украженного. Кроме того, вся эта информация внесена в международную базу похищенных предметов искусства и антиквариата, доступ к которой имеют торговцы нумизматическим материалом и аукционные дома.