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25.01.2020 13:19
Рубрика: Общество

Создан лак, защищающий от кариеса и восстанавливающий эмаль

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Китайские ученые из Аньхойского медицинского университета синтезировали специальный лак для зубов, способный бороться с бактериями, провоцирующими кариес.

Новое покрытие представляет собой модифицированный натуральный антимикробный пептид, который вырабатывается слюнными железами. Он обволакивает зубы особой пленкой и предохраняет их от воздействия вредоносной микрофлоры.

Естественной защиты было достаточно, пока человек не изменил свой рацион питания. Но сейчас большое количество сладкой пищи создает отличные условия для размножения микробов и грибов в ротовой полости, и предусмотренные природой механизмы уже не справляются и не препятствуют их росту в должной мере.

Фото: pixabay.com
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Потому была поставлена задача так модифицировать пептид, чтобы он мог уничтожить вредоносные бактерии, противостоять разрушению эмали и даже регенерировать ее.

В итоге ученые получили вещество, которым можно покрыть зубы, наподобие лака. Он ограждает зубы от микробов даже с учетом огромного количества сладостей, поступающих в организм современного человека.

Кроме того, лак впитывается эмалью, привлекает ионы кальция и восстанавливает ее. Этого удалось достичь, изменив молекулу пептида, сообщается в ACS Applied Materials and Interfaces.

Исследователи провели эксперименты с коренными зубами. Оказалось, что улучшенная версия пептида действительно хорошо впитывается поверхностью зубов, создает непроницаемую противомикробную защиту на долгое время и противостоит деминерализации.

Ученые подчеркивают, что лак не лечит уже существующий кариес, но новых кариозных дырок в зубах можно избежать.

Если наносить антимикробный лак с необходимой периодичностью, у патогенной микрофлоры не останется шансов проникнуть в эмаль и разрушить ее, а сама эмаль успеет восстановиться.

Общество Наука

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