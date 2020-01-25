Лукашенко поручил провести переговоры с Россией по поставкам газа

Документ опубликован в пятницу на национальном правовом интернет-портале. В нем говорится об одобрении проекта протокола о "внесении изменения в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года в качестве основы для проведения переговоров".

Лукашенко также поручил правительству провести переговоры по проекту протокола, разрешив вносить в него не имеющие принципиального характера изменения.

Напомним, Россия и Беларусь 31 декабря 2019 года подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года. При этом контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. В январе-феврале Беларусь будет получать газ по цене 2019 года в размере 127 долларов за одну тысячу кубических метров.