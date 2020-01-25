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25.01.2020 08:33
Рубрика: В мире

Лукашенко поручил провести переговоры с Россией по поставкам газа

Текст: Александр Саможнев
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об одобрении проекта протокола, предусматривающем внесение изменений в соглашение с Россией о поставках газа, сообщает ТАСС.
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Документ опубликован в пятницу на национальном правовом интернет-портале. В нем говорится об одобрении проекта протокола о "внесении изменения в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года в качестве основы для проведения переговоров".

Фото: Андрей Александров/ РИА Новости
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Лукашенко также поручил правительству провести переговоры по проекту протокола, разрешив вносить в него не имеющие принципиального характера изменения.

Напомним, Россия и Беларусь 31 декабря 2019 года подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года. При этом контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. В январе-феврале Беларусь будет получать газ по цене 2019 года в размере 127 долларов за одну тысячу кубических метров.

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