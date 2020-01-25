Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, переиграв в трех сетах Алексея Попырина, представляющего Австралию.

В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии соперником четвертой ракетки мира Даниила Медведева стал имеющий российские корни австралиец Алексей Попырин, располагающийся в конце первой сотни рейтинга АТР. Впервые они встретились на Уимблдоне в прошлом году, и тогда Медведеву для победы потребовалось четыре сета.

Перед этим поединком Попырин заявил, что на этот раз Медведеву потребуется куда больше времени для победы. Забегая вперед, признаем, что австралиец недооценил своего соперника. Медведев в первом сете присматривался к сопернику, что не помешало его выиграть - 6:4.

Дальше было проще. Несмотря на все старания Попырин ничего не смог противопоставить четвертой ракетке мира. Спустя час и 47 минут Медведев победил. - 6:4, 6:3, 6:2.

В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии Медведев сыграет с опытнейшим швейцарцем Станисласом Вавринкой, который находится на 15-й позиции в рейтинге ATP.