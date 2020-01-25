Офорты Пикассо и Гойи откроют зимний вернисаж в Минске

Целое столетие разделяет искусство двух непревзойденных испанских живописцев - Франсиско Гойи и Пабло Пикассо. Возможность окунуться в мир их противоречивых и романтических образов белорусским ценителям зарубежного искусства позволяет выставка "Песок и кровь", которая приглашает в столичный зал Libra в последние дни января, информирует БЕЛТА.

Правда, уточняют ее организаторы, вниманию посетителей будет предложена не классическая экспозиция, а коллекция офортов и литографий, которая "включает более 130 работ, объединенных одной темой, отраженной в самом названии выставки - "Песок и кровь".

Искусство боя быков, как известно, вдохновляло многих великих авторов на создание мировых шедевров. Ведь на Иберийском полуострове - родине этих великих мастеров - именно коррида до сих пор воспринимается "как философия преодоления". А одним из первых в ранг искусства жестокое зрелище возвел знаменитый художник и гравер Франсиско Гойя, создав серию гравюр "Тавромахия", изображающую историю этой испанской дуэли.

Именно с философским оттенком воспринимал корриду и Пабло Пикассо, видя в этом особую красоту и жизненный нерв, "который буквально пульсирует на его полотнах", до сих пор утверждают его поклонники. Хотя сам Гойя усматривал в этом противоречивом ритуале "жестокость и кровь, которая пьянит политиков, вершащих судьбу мира".

Особой ценностью экспозиции, по мнению белорусских искусствоведов, является то, что на ней зрителям предстают зарисовки с натуры. Оба живописца, поясняют они, создавали работы по следам личных эмоций, выплескивая на холст и бумагу переживания со всей испанской страстью и грустью.

Презентация выставки намечена на 28 января, уточняет агентство.