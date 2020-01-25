Новости

Офорты Пикассо и Гойи откроют зимний вернисаж в Минске 17:04
Сборная Франции выиграла сингл-микст на этапе КМ по биатлону в Поклюке 16:58
В Крыму на могиле жертв фашизма задержали мародера-рецидивиста 16:50
Тарасов забил первый гол за "Рубин" в победном матче против "Слована" 16:45
Вице-губернатор Кубани Николай Долуда подал в отставку 16:45
Посольство: РФ сожалеет о присоединении Японии к "спекуляциям на тему шпиономании" 16:37
УАЗ вспомнил об уникальной "Буханке" 16:18
В России протестируют парашют для выживания в воде 16:08
В Софии состоялся митинг из-за дефицита в Болгарии водных ресурсов 16:03
Видео: чемпион мира по ралли улетел с обрыва в деревья и выжил 16:03
В Краснодаре умерла 93-летняя актриса Идея Макаревич 16:00
Оркестр "Таврический" не смог улететь на гастроли из-за коронавируса 15:55
На трассе Оренбург - Орск столкнулись 10 автомобилей 15:52
МИД пообещал ответные меры на недружественную акцию болгарских властей 15:31
В Японии третий человек заболел коронавирусом нового типа 15:27
В Чечне около 90 тысяч человек остались без электричества 15:17
Актеры Star Trek высказались о новой эмблеме космических сил США 15:10
Пять главных ошибок, которые совершают опытные водители 15:05
В Курске ветерану войны отказали в медпомощи 15:00
Ученые назвали возможный способ передачи рака от человека к человеку 14:57
В Японии вертолет ВВС США совершил экстренную посадку на воду 14:45
Видео: внедорожники вытащили провалившегося под лед собрата 14:26
В Сети опубликовано видео последствий землетрясения в Турции 13:58
Российский болельщик подрался перед матчем Хачанова и Кирьоса 13:56
Эмблему Космических войск США высмеяли в Сети 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
О чем переживают дети после развода родителей
О чем переживают дети после развода родителей
25.01.2020 15:55
Рубрика: Общество

Оркестр "Таврический" не смог улететь на гастроли из-за коронавируса

Текст: Ольга Штраус

Гастроли оркестра "Таврический" в Китай сорвались из-за коронавируса, рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе коллектива.

О том, что гастроли отменяются, музыкантам сообщили представители правительства КНР буквально за сутки до вылета. Из-за смертельного вируса 2019-nCoV Пекин отменил все празднования в честь Китайского нового года.

Фото: Reuters/Axel Schmidt
Подозрение на коронавирус. Пять студентов госпитализированы в Иркутске

Услышать и увидеть оркестр под управлением его художественного руководителя Михаила Голикова должны были слушатели двух городов: в Нанкине концерт должен был состояться 27 января, а в Пекине 28-29 января.

Артистам "Таврического" предстояло выступить на самых престижных площадках страны: в крупнейшем в Китае Центре исполнительских искусств провинции Цзянсу и Большом театре Пекина - футуристической архитектурной "жемчужине" столицы Поднебесной.

Оркестр "Таврический" неоднократно выступал в Китае - в 2013, в 2014 и в 2017 годах, однако предстоящий тур предстоял стать особенным - впервые музыканты выступили бы в статусе государственного оркестра Ленинградской области. Потому и программу, приуроченную к празднованию Китайского Нового года, готовили особую: маэстро Голиков и музыканты намеревались сыграть произведения легендарных земляков - Николая Римского-Корсакова и Исаака Шварца. В программы также были включены попурри на русские народные песни в аранжировках современных петербургских композиторов - Мурата Кабардокова и Полины Мурановой.

- Сотрудники оркестра крайне обеспокоены тем, что гастроли сорвались, - отмечают музыканты. - К поездке все было готово: партитуры выучены, ноты упакованы, оформлены визы, билеты и прочие документы для 70 участников коллектива. Для оркестра "Таврический" срыв гастролей - это значительные потери.

Общество Здоровье Культура Музыка Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

МИД пообещал ответные меры на недружественную акцию болгарских властей
Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции
Подозрение на коронавирус. Пять студентов госпитализированы в Иркутске
Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день
Лукашенко поручил провести переговоры с Россией по поставкам газа
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года