Оркестр "Таврический" не смог улететь на гастроли из-за коронавируса

Гастроли оркестра "Таврический" в Китай сорвались из-за коронавируса, рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе коллектива.

О том, что гастроли отменяются, музыкантам сообщили представители правительства КНР буквально за сутки до вылета. Из-за смертельного вируса 2019-nCoV Пекин отменил все празднования в честь Китайского нового года.

Услышать и увидеть оркестр под управлением его художественного руководителя Михаила Голикова должны были слушатели двух городов: в Нанкине концерт должен был состояться 27 января, а в Пекине 28-29 января.

Артистам "Таврического" предстояло выступить на самых престижных площадках страны: в крупнейшем в Китае Центре исполнительских искусств провинции Цзянсу и Большом театре Пекина - футуристической архитектурной "жемчужине" столицы Поднебесной.

Оркестр "Таврический" неоднократно выступал в Китае - в 2013, в 2014 и в 2017 годах, однако предстоящий тур предстоял стать особенным - впервые музыканты выступили бы в статусе государственного оркестра Ленинградской области. Потому и программу, приуроченную к празднованию Китайского Нового года, готовили особую: маэстро Голиков и музыканты намеревались сыграть произведения легендарных земляков - Николая Римского-Корсакова и Исаака Шварца. В программы также были включены попурри на русские народные песни в аранжировках современных петербургских композиторов - Мурата Кабардокова и Полины Мурановой.

- Сотрудники оркестра крайне обеспокоены тем, что гастроли сорвались, - отмечают музыканты. - К поездке все было готово: партитуры выучены, ноты упакованы, оформлены визы, билеты и прочие документы для 70 участников коллектива. Для оркестра "Таврический" срыв гастролей - это значительные потери.