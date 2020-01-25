На трассе Оренбург - Орск столкнулись 10 автомобилей

На заснеженной трассе Оренбург - Орск столкнулись десять автомобилей: в том числе машины скорой помощи и дорожной службы. К счастью, обошлось без жертв.

Как сообщило УМВД по региону, ДТП произошло в Гайском районе, на 246-м километре автодороги Оренбург-Орск-Шильда возле села Халилово.

- Предварительно установлено, что в результате столкновения десяти транспортных средств, среди которых автомобиль скорой помощи и КДМ (комбинированная дорожная машина - прим. ред.), трое человек обращались за оказанием медицинской помощи, - уточнили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить все обстоятельства ДТП и принять процессуальное решение.