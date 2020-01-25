В Чечне около 90 тысяч человек остались без электричества

В трех районах Чечни из-за аварийной ситуации на подстанции без электроэнергии остались около 90 тысяч человек. Об этом в субботу сообщили в Минэнерго России.

Отключение произошло в 11.48 из-за снижения давления масла в трансформаторе на подстанции "Цемзавод" в 110 кВ. Под отключение попали бытовые потребители в Итум-Калинском, Шатойском и Веденском районах республики. Мощность отключенных абонентов составила 9 МВт.

Восстановить электроэнергию удалось спустя чуть более часа вскоре после того, как была устранена течь масла, а отключенный трансформатор вновь заработал.