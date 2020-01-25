Новости

МИД обещает ответные меры на недружественную акцию болгарских властей 15:31
В Японии третий человек заболел коронавирусом нового типа 15:27
В Чечне около 90 тысяч человек остались без электричества 15:17
Актеры Star Trek высказались о новой эмблеме космических сил США 15:10
Пять главных ошибок, которые совершают опытные водители 15:05
В Курске ветерану войны отказали в медпомощи 15:00
Ученые назвали возможный способ передачи рака от человека к человеку 14:57
В Японии вертолет ВВС США совершил экстренную посадку на воду 14:45
Видео: внедорожники вытащили провалившегося под лед собрата 14:26
В Сети опубликовано видео последствий землетрясения в Турции 13:58
Российский болельщик подрался перед матчем Хачанова и Кирьоса 13:56
Эмблему Космических войск США высмеяли в Сети 13:52
В Туапсе полицейского заподозрили в покрывательстве фиктивных ДТП 13:36
Подозрение на коронавирус. Пять студентов госпитализированы в Иркутске 13:31
Комличенко прошел медосмотр в "Динамо" 13:29
Оштрафуют ли вас за неочищенную от снега машину 13:27
Создан лак, защищающий от кариеса и восстанавливающий эмаль 13:19
Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции 13:18
СМИ: Северная Корея готовится провести крупный военный парад 12:52
Гретцки считает, что Овечкин может стать лучшим снайпером в истории НХЛ 12:38
Туристы назвали самые разочаровывающие мировые достопримечательности 12:35
Названы три основных симптома рака простаты 12:33
В Крыму начался свадебный бум из-за Татьяниного дня и "четырех двоек" 12:00
Самолет во Вьетнам вернулся в Толмачево из-за датчика неисправности 11:46
Крымский парк львов "Тайган" устранит нарушения и продолжит работу 11:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
О чем переживают дети после развода родителей
О чем переживают дети после развода родителей
25.01.2020 15:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне около 90 тысяч человек остались без электричества

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В трех районах Чечни из-за аварийной ситуации на подстанции без электроэнергии остались около 90 тысяч человек. Об этом в субботу сообщили в Минэнерго России.

Фото: iStock
Выброс угольной пыли на Новочеркасской ГРЭС напугал горожан

Отключение произошло в 11.48 из-за снижения давления масла в трансформаторе на подстанции "Цемзавод" в 110 кВ. Под отключение попали бытовые потребители в Итум-Калинском, Шатойском и Веденском районах республики. Мощность отключенных абонентов составила 9 МВт.

Восстановить электроэнергию удалось спустя чуть более часа вскоре после того, как была устранена течь масла, а отключенный трансформатор вновь заработал.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции
Подозрение на коронавирус. Пять студентов госпитализированы в Иркутске
Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день
Лукашенко поручил провести переговоры с Россией по поставкам газа
Reuters: Кипр отказался голосовать за новые санкции ЕС против России
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов