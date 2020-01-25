Первый гвардейский: как воевал крейсер "Красный Кавказ"

25 января 1932 года вступил в строй и вошел в состав Черноморского флота крейсер "Красный Кавказ". Это модифицированный вариант легкого крейсера типа "Светлана". Корабль принимал участие в Великой Отечественной войне и стал первым гвардейским кораблем ЧФ. "Красный Кавказ" - последний из строившихся в царской России кораблей, достроенных уже при Советской власти.

Крейсер заложили 19 октября 1913 года в Николаеве на заводе "Руссуд" - "Русское судостроительное общество". В январе 1918 года все работы прекратили, хотя готовность его была уже 55 процентов. Причина - немецкие и украинские власти остановили строительство, уволили рабочих и стали отправлять оборудование в Германию. Возобновили возведение только в 1924 году. Через два года корабль, строившийся как "Адмирал Лазарев", был переименован в "Красный Кавказ".

1 июня 1930 года корабль попал в док для достроечных работ, а 9 сентября состоялся вторичный спуск на воду. 25 января 1932 года на корабле был поднят военно-морской флаг.

Начало Великой Отечественной войны "Красный Кавказ" встретил в Севастополе. В 16 часов на корабле получили приказ: приготовиться к постановке минных заграждений. Последующие дни экипаж ставил мины.

29 декабря 1941 года "Красный Кавказ" принимал участие в высадке феодосийского десанта. Моряки в 3 часа 48 минут открыли огонь по городу и порту Феодосия. 13 минут продолжался артиллерийский налет. За это время корабль выпустил 26 снарядов. В 5 часов крейсер начал маневрировать для ошвартовки к причалу № 3 - для высадки десанта. Все это происходило при постоянном обстреле фашистами. Крейсер выдержал 14 атак. За время высадки и поддержки десантников экипаж израсходовал 70 снарядов главного калибра и 429 калибра 100 миллиметров.

4 января 1942 года крейсер доставил в Феодосию бригаду ПВО и там подвергся атаке пикирующих бомбардировщиков Ju-87. Бомбы взрывались со всех сторон. Корму крейсера выбросило из воды, оторвало правый винт и заклинило рулевое устройство. Осадка корабля увеличилась на пять метров, и палуба до четвертой башни скрылась в волнах. В результате атаки крейсер получил три пробоины. 26 марта в Поти крейсер стал на капитальный ремонт. А 3 апреля 1942 год приказом наркома ВМФ СССР ему присвоили звание гвардейского корабля.

В 1941-1943 годах крейсер совершил 64 боевых похода, отразил около 200 воздушных атак. 24 июня 1945 года флаг крейсера "Красный Кавказ" пронесли перед мавзолеем Ленина на параде Победы в Москве.

После Великой Отечественной войны легкий корабль перевели в категорию учебного, потом он служил в качестве условной мишени при испытаниях. Корабль ходил переменными курсами на удалении около 100 километров от Феодосии.

В 1955 году гвардейский учебный корабль "Красный Кавказ" исключили из состава ВМФ СССР. Название "Красный Кавказ" передали большому противолодочному кораблю.

9 мая 1975 года в Феодосии на постамент установили якорь крейсера "Красный Кавказ" с фрагментом цепи, она осталась после высадки десанта во время Керченско-Феодосийской операции.