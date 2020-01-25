СМИ: Северная Корея готовится провести крупный военный парад

Северная Корея скорее всего готовит проведение крупного военного парада, который должен состояться в ближайшие несколько недель. На мероприятии возможно будут показаны новые образцы "стратегического оружия" КНДР, о котором сравнительно недавно говорил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом заявило специализирующееся на северокорейской проблематике англоязычное издание NK News, ссылаясь на полученные со спутников-шпионов фотографии КНДР.

Как отмечает издание, которое провело анализ серии фотоснимков со спутников, характерная для подготовки к военным парадам активность сейчас зафиксирована на юго-востоке Пхеньяна в комплексе Мирим, где расположена площадка, копирующая размеры площади имени Ким Ир Сена, являющейся центральным местом северокорейской столицы.

На фотографиях комплекса Мирим от 22 января видны 28 крупных "квадратов", которые скорее всего являются подразделениями военнослужащих, тренирующихся в прохождении строем во время парада.

NK News утверждает, что на фотографиях от 15 января было замечены большое количество объектов, которые скорее всего являются боевой техникой, готовящейся к параду. Она была размещена у гостиницы "25 апреля" в западной части комплекса Мирим, вдоль дорог, имитирующих улицы, ведущие в Пхеньяне к самой площади им. Ким Ир Сена.

Кроме того, в период с 13 по 22 января на площади им. Ким Ир Сена были зафиксированы какие-то работы, которые также можно интерпретировать как подготовку к проведению парада или крупных демонстраций.

Эти, а также ряд других характерных признаков идентичны той активности, которая обычно происходила накануне проведённых с 2017 г. в Пхеньяне трёх больших военных парадов. Тогда точно также военные и техника тренировались в районе комплекса Мирим. На основании всей этой информации издание NK News делает вывод, что очень высока вероятность проведения в Пхеньяне крупного военного парада.

Эксперты тут же вспомнили озвученные в конце 2019 г. Ким Чен Ыном предупреждения, что Страна чучхе в скором времени продемонстрируют всему миру "новые виды стратегического оружия" КНДР. Вполне возможно, что парад как раз и станет тем самым мероприятием, где и будет проведена своего рода "выставка достижений северокорейского военно-промышленного комплекса".

Естественно, что возникает вопрос: "Когда пройдёт парад?" Обычно "коробки" марширующих солдат появлялись в Мириме за две-три недели до даты официальных парадов. Исходя из этой практики, а также с учётом ближайших важных дат северокорейского календаря парад стоит ожидать либо 8 февраля, когда будет отмечаться 72-я годовщина основания Вооружённых сил КНДР, либо 16 февраля - на 78-й день рождения покойного лидера Страны чучхе Ким Чен Ира.

Правда по поводу точной даты нет большой уверенности. Нельзя исключать, что тренировки продлятся дольше, а сам парад в итоге состоится несколько позже.

Несмотря на среднее качество спутниковых снимков специалисты NK News с большой долей уверенности утверждают, что всё говорит именно в пользу подготовки к крупному военному параду, который состоится на центральной площади Пхеньяна. Потому вполне можно ожидать, что в ближайшее время власти КНДР официально объявят о готовящемся мероприятии и разошлют приглашения как минимум находящимся в Пхеньяне иностранцам.