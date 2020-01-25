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25.01.2020,  
17:42
Текст:  Николай Грищенко

В Минобороны рассказали про "перехват" российского генерала в Сирии

Стали известны подробности "перехвата" военными США российского генерал-майора в Сирии. Инцидент произошел 14 месяцев назад около населенного пункта Манбидж.
Фото: AP Photo/Darko Bandic Фото: AP Photo/Darko Bandic
Фото: AP Photo/Darko Bandic

Как сообщает ТАСС, в тот момент поселение находилось под тройным контролем: отрядов так называемой антитеррористической коалиции, курдов и правительственных войск Сирии. Поэтому всем действовавшим в регионе военнослужащим приходилось координировать свои действия дабы не произошло конфликтных ситуаций.

Фото: Министерство обороны РФ
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"Случай, изложенный американским представителем, - наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что сегодня в Сирии между вооруженными силами России и США сложились "абсолютно нормальные и профессиональные отношения". Военнослужащие двух стран всегда осведомлены о расположении сил друг друга, а все возникающие случаи несогласованных действий в местах соприкосновения оперативно разрешаются по каналам связи.

Ранее представитель США по Сирии Джеймс Джеффри сказал, что из-за отсутствия взаимопонимания американские войска не пропустили в Манбидж российскую автоколонну. Однако пресс-секретарь министра обороны США Джонатан Хоффман заявил, что Пентагон не обладает данными о конфликтах между российскими и американскими военными.

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