В Минобороны рассказали про "перехват" российского генерала в Сирии

Стали известны подробности "перехвата" военными США российского генерал-майора в Сирии. Инцидент произошел 14 месяцев назад около населенного пункта Манбидж.

Как сообщает ТАСС, в тот момент поселение находилось под тройным контролем: отрядов так называемой антитеррористической коалиции, курдов и правительственных войск Сирии. Поэтому всем действовавшим в регионе военнослужащим приходилось координировать свои действия дабы не произошло конфликтных ситуаций.

"Случай, изложенный американским представителем, - наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что сегодня в Сирии между вооруженными силами России и США сложились "абсолютно нормальные и профессиональные отношения". Военнослужащие двух стран всегда осведомлены о расположении сил друг друга, а все возникающие случаи несогласованных действий в местах соприкосновения оперативно разрешаются по каналам связи.

Ранее представитель США по Сирии Джеймс Джеффри сказал, что из-за отсутствия взаимопонимания американские войска не пропустили в Манбидж российскую автоколонну. Однако пресс-секретарь министра обороны США Джонатан Хоффман заявил, что Пентагон не обладает данными о конфликтах между российскими и американскими военными.