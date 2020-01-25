В Софии состоялся митинг из-за дефицита в Болгарии водных ресурсов

В Болгарии продолжаются массовые протесты из-за серьезных проблем с водоснабжением в Перникской области. На этот раз митингующие собрались в центре Софии, чтобы показать руководству республики, что они не планируют ограничиться региональными акциями.

Участники шествия призывали к отставкам в правительстве, которое, по их мнению, халатно отнеслось к проблеме и до сих пор не определилось с конкретным планом по ее разрешению. Требования протестующих небезосновательны - кризис начался еще осенью 2019 года, когда обнаружилось, что местные резервуары истощены, а вся инфраструктура водоснабжения пришла в негодность. Теперь доступ к воде приблизительно ста тысяч жителей области ограничен несколькими часами в день. Кроме того, недостаток ресурса может привести к риску эпидемии гепатита.

Дата демонстрации, из-за проведения которой были временно перекрыты центральные улицы Софии, была выбрана отнюдь не случайно. Ежегодно 25 января в Пернике проходит международный фольклорный фестиваль "Сурва". На этот же раз из-за кризиса праздничные мероприятия были отменены.

Дефицит водных ресурсов послужил для болгарской оппозиции поводом для внесения вотума недоверия правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии". Голосование во данному вопросу состоится 29 января.

В настоящее время в целях стабилизации ситуации власти планируют присоединить пострадавший регион к столичной канализационной системе. Реализация задуманного, по предварительной оценке, будет стоить примерно 12,5 миллионов евро.