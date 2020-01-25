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25.01.2020 11:42
Рубрика: Происшествия

За водителем, устроившим ДТП на Бутырской, числятся 650 штрафов за год

Текст: Владимир Баршев
Страшная авария произошла в столице. Лихач на "БМВ" на высокой скорости вылетел на встречку и протаранил 5 автомобилей. В результате ДТП погибла его пассажирка. Также пострадали два человека, в том числе ребенок.

Это случилось ночью 24 января на улице Бутырской у дома 89 строение 1. В сводке ГИБДД говорится, что водитель "БМВ" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с автомобилем "Шкода". И затем они задели еще 3 машины.

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На видео с камер наблюдения видно, что на хорошей скорости и без видимых на то причин выезжает на встречную полосу, где практически в лоб бьет встречную машину.

Как стало известно, за 10 минут до аварии этот автомобиль летел по Дмитровскому шоссе со скоростью 150 км/ч. Трагедии долго ждать не пришлось.

Примечательно, что на машине были нанесены наклейки, делавшие ее похожей на автомобили спецслужб: вдоль бортов белая лента с надписью: "Отдел по борьбе с тишиной".

Примечательны и заслуги автовладельца: за год на нем числятся более 650 штрафов за различные нарушения, выявленные комплексами автоматической фотовидеофиксации. Среди них грубейшие нарушения, такие как превышение скорости более чем на 60 км/ч. Причем большинство из них не оплачено.

Спрашивается, как такой водитель вообще может ездить по дорогам? Почему у него до сих пор было водительское удостоверение? Ответ, к сожалению, очевиден. Наше законодательство не предусматривает ответственности для тех, кто регулярно и сознательно нарушает правила. Пока такой человек не попадется в руки инспектору за грубое нарушение, или не убьет кого-нибудь на дороге, прав его никто лишить не может.

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То есть нелюдь, который сознательно ставит под угрозу жизни ни в чем не повинных граждан, будет продолжать ездить до тех пор, пока не наездится до реального срока заключения.

В Госдуму не раз вносились поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие лишение прав за систематические нарушения. Тут были и предложения по введению бальной системы, и лишение прав за три грубых нарушения в течение года. Но законом ни одна из них не стала. Поэтому нет механизма воздействия на таких лихачей.

Сейчас в новую редакцию КоАП такую ответственность планируется включить. Но в каком виде это будет пока неизвестно. А с лихачами продолжат бороться старыми методами: ограничат скорость и поставят еще один комплекс фотовидеофиксации нарушений. Как видно на этом примере, таким гонщикам ограничения - не указ. И штрафы им не страшны - они их попросту не платят.

Происшествия ЧП ДТП РГ-Видео

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