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26.01.2020 12:11
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Аудитория гала-концерта в честь китайского Нового года составила 1,23 млрд человек

Аудитория устроенного Медиакорпорацией Китая гала-концерта в честь Нового года по китайскому лунному календарю составила 1 миллиард 232 миллиона человек, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Фото предоставлено Медиакорпорацией Китая. Фото: Фото предоставлено Медиакорпорацией Китая.
Фото: Фото предоставлено Медиакорпорацией Китая.

В канун Праздника весны прямую трансляцию торжества вели 225 телеканалов КНР, в режиме реального времени новогодний гала-концерт освещали также около 600 СМИ из более 170 стран мира. Аудитория гала-концерта на площадках новых медиа составила 606 миллионов человек.

В программу концерта был оперативно добавлен номер о борьбе с вирусной пневмонией. Стихотворение "Любовь - это мост", посвященное противостоянию эпидемии нового вируса стало единственным неотрепетированным выступлением в истории китайского телевизионного новогоднего шоу. С его помощью сотням миллионов зрителей рассказали о методах профилактики нового заболевания.

Этот экспромт стал одной из самых обсуждаемых тем в китайском сегменте всемирной паутины. Количество упоминаний словосочетания "единственный неотрепетированный номер в истории новогоднего концерта" в интернете превысило 164 тысяч. Более 100 СМИ, включая газету "Жэньминь Жибао", агентство Синьхуа и газету "Global Times", воспроизвели содержание номера на своих платформах. Соответствующий контент был просмотрен 127 миллионов раз в социальной сети Вэйбо и службе Вичат. Видео "Любовь - это мост" просмотрели более 70 миллионов раз в Вэйбо и Вичате. На платформе короткометражных видео "Куайшоу" этот ролик собрал 98,27 миллионов просмотров. Содержание этого номера распространили и такие влиятельные западные СМИ, как агентства "Рейтер" и "Ассошиэйтед пресс".

Широко обсуждались и технологические новинки новогоднего гала-концерта. Так, впервые реализована прямая трансляция с помощью технологии VR на новой медиа-платформе "Яншипинь", впервые разработана телевизионная версия новогоднего гала-концерта в формате сверхвысокой четкости 8K.

Новогодний гала-концерт стал главной темой обсуждения в интернете в канун Праздника весны. "Новогодний гала-концерт", "хунбао" (красные конверты с деньгами), "Ухань" и "пневмония" стали самыми популярными поисковыми словосочетаниями предновогоднего периода.

Гала-концерт в честь Нового года по китайскому лунному календарю уже давно является одним из наиболее узнаваемых брендов китайской культуры. В нынешнем году количество СМИ, которые в сотрудничестве с Медиакорпорацией Китая транслировали концерт, увеличилось на 76, продемонстрировав 35-процентный рост.

Гала-концерт также транслировался на больших экранах по всему миру: в Санкт-Петербурге, Лондоне, Бостоне, Дубае и других мегаполисах. Позже многоязычная версия концерта в формате сверхвысокой четкости 4K также появится в кинотеатрах или на телевизионных каналах более чем 20 стран.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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