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26.01.2020 18:32
Рубрика: В мире

Компания Honda эвакуирует персонал из Ухани из-за коронавируса

Текст: Александр Ленин (Токио)

Японская компания Honda приняла решение эвакуировать своих сотрудников и членов их семей из китайского города Ухань, в котором зафиксирована вспышка коронавируса 2019-nCoV. Об этом стало известно после решения официального Токио выделить чартерный рейс для возвращения своих граждан из опасного города на родину.

Фото: EPA-EFE/YUAN ZHENG CHINA OUT
В Японии зафиксирован четвертый случай заболевания коронавирусом

В настоящее время идет подготовка к отправлению людей на японские острова, сообщает телерадиокомпания NHK. Сотрудники фирмы находятся на связи с дипломатами посольства Японии в Пекине.

По данным Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO), в Ухани и его окрестностях располагается около 160 филиалов японских корпораций, половина из которых заняты в сфере автомобильной промышленности.

Ранее от коронавируса нового типа в Китае умерли 56 человек. Количество инфицированных превысило две тысячи. Эксперты прогнозируют увеличение этих показателей. Заболевшие коронавирусом также были обнаружены на территории других государств - Австралии, Вьетнама, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции, Южной Кореи и Японии.

В свою очередь МИД Японии присвоил третий уровень опасности по четырехбалльной шкале китайской провинции Хубэй и своим гражданам отказаться от посещения данного региона.

В мире Восточная Азия Япония В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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