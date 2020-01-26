Компания Honda эвакуирует персонал из Ухани из-за коронавируса

Японская компания Honda приняла решение эвакуировать своих сотрудников и членов их семей из китайского города Ухань, в котором зафиксирована вспышка коронавируса 2019-nCoV. Об этом стало известно после решения официального Токио выделить чартерный рейс для возвращения своих граждан из опасного города на родину.

В настоящее время идет подготовка к отправлению людей на японские острова, сообщает телерадиокомпания NHK. Сотрудники фирмы находятся на связи с дипломатами посольства Японии в Пекине.

По данным Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO), в Ухани и его окрестностях располагается около 160 филиалов японских корпораций, половина из которых заняты в сфере автомобильной промышленности.

Ранее от коронавируса нового типа в Китае умерли 56 человек. Количество инфицированных превысило две тысячи. Эксперты прогнозируют увеличение этих показателей. Заболевшие коронавирусом также были обнаружены на территории других государств - Австралии, Вьетнама, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции, Южной Кореи и Японии.

В свою очередь МИД Японии присвоил третий уровень опасности по четырехбалльной шкале китайской провинции Хубэй и своим гражданам отказаться от посещения данного региона.