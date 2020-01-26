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26.01.2020 21:37
Рубрика: Власть

Матвиенко удостоена премии за вклад в сохранение памяти о Холокосте

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко удостоена премии "Хранитель Памяти" - за вклад в сохранение памяти о Холокосте. Церемония вручения состоялась в воскресенье в театре "Геликон-опера". Она присуждается выдающимся людям, внесшим особый вклад в сохранение памяти о трагедии еврейского народа.

Фото: РИА Новости
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"Я глубоко признательна за оказанную мне честь и искренне благодарю руководство Российского еврейского конгресса за столь трогательную награду", - сказала председатель глава Совфеда.

Она поприветствовала присутствовавших в зале ветеранов Великой Отечественной войны, бывших узников концлагерей и еврейских гетто, "которые своей жизнью доказали, что идеалы добра, свободы и человеческого достоинства могут победить самое чудовищное зло".

Символ премии "Хранитель Памяти" - зажженная свеча. По мнению Матвиенко, она воплощает собой негасимый свет памяти об одной из ужаснейших трагедий человечества, об одной из позорнейших страниц новейшей истории. "Мы просто обязаны сделать все возможное, чтобы мир никогда не забыл об этом, а эти чудовищные преступления никогда не повторились", - заявила глава Совфеда.

Она также подчеркнула, что в сейчас "некоторые политические силы на Западе" пытаются возложить ответственность за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз, именами фашистских палачей называют улицы, монументы героям-освободителям стираются с лица земли, вандалы оскверняют памятники жертв Холокоста.

Примером такого "политического сумасшествия", по ее мнению, стала статья польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, заявившего о том, что Красная Армия не освобождала Варшаву, а Советский Союз был пособником нацистской Германии. "У тех, кто позволяет себе такие высказывания, видимо, разом отказали и разум, и совесть, и память", - считает глава Совфеда.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"Наша прямая ответственность перед потомками - сохранить память о событиях тех лет и не дать миру забыть о той страшной трагедии и ее жертвах", - заявила она.

В семье Матвиенко из поколения в поколение передается история о том, как ее мама на оккупированной территории, рискуя жизнью, несколько месяцев прятала у себя еврейскую женщину с двумя детьми и тем самым спасла их от неминуемой смерти. "Я считаю, что сегодняшняя премия - это премия и моей маме", - сказала председатель верхней палаты парламента.

Лауреатами премии этого года стали также президент фонда "Холокост" Алла Гербер, художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман и волонтер проекта "Вернуть достоинство" Анатолий Карнаух.

Церемония вручения премии состоялась в преддверие Международного дня памяти жертв Холокоста, учрежденного генассамблеей ООН в 2005 году в годовщину освобождения советскими войсками концентрационного лагеря Освенцим.

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