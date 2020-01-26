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26.01.2020 00:30
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Новогодний гала-концерт сплотил многомиллионное население Китая

24 января в 20:00 по пекинскому времени начался гала-концерт Медиакорпорации Китая, посвященный Новому году по лунному календарю - году Крысы. Как передаёт информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", прямой эфир грандиозного представления велся из Пекина, концерт ещё на двух площадках - в Чжэнчжоу и регионе "Большого залива" - вышел синхронно в записи.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Девиз праздника - "Спокойствие в Новый год". В концертных номерах артисты постарались выразить важность объединения общества в борьбе с новым коронавирусом, в строительстве общества среднего достатка, в ликвидации нищеты и в достижении других важных задач.

Единственным неотрепетированным эпизодом в истории китайского телевизионного новогоднего концерта стало стихотворение на злободневную тему эпидемии: "Любовь - это мост". Шестеро известных ведущих Медиакорпорации Китая - Бай Яньсун, Шуй Цзюньи, Кан Хуэй, Хэ Хунмэй, Хай Ся и Оян Сядань, - прочли трогательные строки. "Вы в безопасности - 1,4 миллиарда человек! Мы должны победить в этой борьбе! Спасибо всем, кто трудится на благо спокойствия в Новый год! Уханьцы, мы вместе преодолеем все трудности!"

Эти строки отразили мужество жителей города Ухань и самоотверженные усилия медиков в лечении и спасении жизней пострадавших.

Номер, вошедший в программу гала-концерта в самый последний момент, рассказывал о профилактике пневмонии и борьбе с ней сотен миллионов человек, а зрителями стали все жители Китая.

Но эпидемическая ситуация не смогла помешать празднику. Медиакорпорация представила необыкновенную и разнообразную концертную программу, создав действительно праздничную атмосферу. Вещание велось с использованием инновационных технологий.

Организаторы гала-концерта постарались учесть вкусы зрителей разных возрастных и социальных групп. Видеть истину в мелочах - такова была главная идея диалогов и сценических миниатюр. Артисты показали, как влияют качественные услуги на жизнь людей и на их взаимоотношения; продемонстрировали, как полезен здоровый образ жизни в гармоничном обществе, высмеяв напряжённую атмосферу в офисе и на службе; рассказали о важности бескорыстного вклада в общее дело представителей разнообразных профессий - военнослужащих, полицейских, врачей, предпринимателей и множества других людей.

В программу концерта вошли песни об актуальных событиях, о родственных чувствах, о любви; мелодии, воспевающие народ и Родину, стремление простых людей к великой мечте, решимость народа одержать победу в борьбе с бедностью. В номерах использовались традиционные и современные художественные приемы. Разнообразны были и танцевальные номера - от китайской классики до самых свежих хореографических направлений, но все они без исключения были выразительными и красочными.

Фокусы, цирковые и оперные представления, выступления знаменитых певцов и концерт в целом вызвали исключительно положительные отзывы аудитории.

Рейтинги новогоднего гала-концерта 2020 значительно возросли по сравнению с шоу предыдущих лет. По предварительным данным, по состоянию на 24:00 24 января на площадках новых медиа количество просмотров концерта достигло цифры 1,116 миллиарда, а прямой эфир по телевизору смотрели 589 миллионов человек. Более 560 зарубежных СМИ сообщили о гала-концерте. Кроме того, более 24,62 миллиона человек смотрели прямую трансляцию в YouTube и Facebook.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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