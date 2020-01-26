Песков оценил отношения Путина и Зеленского

Лидеры России и Украины установили весьма эффективный рабочий контакт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события", - сказал Песков. При этом он подчеркнул, что такой контакт не что-то такое необычное или сенсационное.

"Это такой скрупулезный рабочий процесс", - пояснил представитель Кремля.

Говоря про возможную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле 23 января, где оба лидера были на форуме памяти о Холокосте, Песков заметил, что такая возможность "вентилировалась".

Впрочем, график был такой насыщенный, что отдельную встречу просто физически было организовать невозможно. Кроме того, напомним, что Зеленский на форум не пришел.