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26.01.2020 14:26
Рубрика: Власть

Песков оценил отношения Путина и Зеленского

Текст: Кира Латухина

Лидеры России и Украины установили весьма эффективный рабочий контакт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события", - сказал Песков. При этом он подчеркнул, что такой контакт не что-то такое необычное или сенсационное.

Фото: Efrem Lukatsky/ AP
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"Это такой скрупулезный рабочий процесс", - пояснил представитель Кремля.

Говоря про возможную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле 23 января, где оба лидера были на форуме памяти о Холокосте, Песков заметил, что такая возможность "вентилировалась".

Впрочем, график был такой насыщенный, что отдельную встречу просто физически было организовать невозможно. Кроме того, напомним, что Зеленский на форум не пришел.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Отношения России и Украины

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