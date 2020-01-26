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26.01.2020 12:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве онкобольных обеспечили обезболивающими

Текст: Сергей Бабкин

Онкобольные, проживающие в Москве, почти полностью обеспечены современными обезболивающими препаратами. Об этом в интервью "России 1" заявил мэр Сергей Собянин.

Фото: iStock
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"Обезболивающими лекарствами обеспечено практически 100 процентов онкологических больных, - отметил глава города. - А еще 10 лет назад всего 40 процентов было обеспечено. Представляете, какой масштаб беды был? И во многом благодаря тому, что начали выпускать свои лекарства, обеспеченность стала гораздо выше".

Как уже писала "РГ", современные и доступные анальгетики в достаточном объеме стали поступать больным после модернизации Московского эндокринного завода. По отдельным позициям МЭЗ удалось удвоить производство лекарств.

Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Онкология: как победить рак

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