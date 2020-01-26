В Москве онкобольных обеспечили обезболивающими

Онкобольные, проживающие в Москве, почти полностью обеспечены современными обезболивающими препаратами. Об этом в интервью "России 1" заявил мэр Сергей Собянин.

"Обезболивающими лекарствами обеспечено практически 100 процентов онкологических больных, - отметил глава города. - А еще 10 лет назад всего 40 процентов было обеспечено. Представляете, какой масштаб беды был? И во многом благодаря тому, что начали выпускать свои лекарства, обеспеченность стала гораздо выше".

Как уже писала "РГ", современные и доступные анальгетики в достаточном объеме стали поступать больным после модернизации Московского эндокринного завода. По отдельным позициям МЭЗ удалось удвоить производство лекарств.