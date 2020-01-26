Новости

600 рыбаков-любителей оказались на льдине у Сахалина 06:16
Колыма установила рекорд по добыче золота в 2019 году 06:01
В Гонконге из-за коронавируса отменен марафон и закрыты парки развлечений 05:58
Военные РФ доставили гумпомощь в один из самых разрушенных районов Алеппо 05:34
В Японии перечислили первичные симптомы нового коронавируса 05:09
В Перу 14 человек погибли при взрыве автоцистерны с газом 04:54
В Турции до 31 увеличилось число жертв землетрясения 04:36
Адмирал ВМС США призвал союзников брать пример с России в военной сфере 04:12
В Канаде зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом 03:30
Число жертв коронавируса в Китае достигло 54 03:12
В США новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет 02:51
Армия Сирии атаковала позиции боевиков к западу от Алеппо 02:22
У госпитализированных в Москве граждан Китая нет признаков пневмонии 01:54
Российский туроператор досрочно вывезет туристов с острова Хайнань 01:36
Сборная России завоевала все "золото" чемпионата Европы 01:13
Коронавирус обнаружен у трех медиков в Китае 00:17
Минздрав: В приграничных с РФ регионах КНР отмечены 7 случаев коронавируса 25.01.2020
В Иране самолет, летевший в Стамбул, приземлился из-за технической проблемы 25.01.2020
В Москве госпитализирована группа туристов из КНР 25.01.2020
Ватерполистки сборной России проиграли в финале чемпионата Европы 25.01.2020
Помпео прокомментировал свою ссору с журналисткой 25.01.2020
В Турции число жертв землетрясения достигло 29 25.01.2020
Студенты в Татьянин день развернули 40-метровую зачетку у здания МГУ 25.01.2020
"Динамо" объявило о приобретении Комличенко 25.01.2020
Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю 25.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
О чем переживают дети после развода родителей
О чем переживают дети после развода родителей
26.01.2020 06:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

600 рыбаков-любителей оказались на льдине у Сахалина

Текст: Александр Филимоненко

В районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина около шестисот рыбаков остались отрезанными от берега, после того как по льду прошла трещина. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области
На Сахалине с оторвавшейся льдины эвакуировали более 200 рыбаков

Информация о ЧП поступила оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону в 13.00 по местному времени.

"Идут спасательные работы. На месте происшествия работают 18 сотрудников МЧС России и 14 единиц техники, в том числе четыре лодки и судно на воздушной подушке "Хивус". В готовности находится вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении пресс-службы областного главка МЧС.

Происшествия ЧП Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

Адмирал ВМС США призвал союзников брать пример с России в военной сфере
Сборная России завоевала все "золото" чемпионата Европы
У госпитализированных в Москве граждан Китая нет признаков пневмонии
В Минобороны рассказали про "перехват" российского генерала в Сирии
Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов