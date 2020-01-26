600 рыбаков-любителей оказались на льдине у Сахалина

В районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина около шестисот рыбаков остались отрезанными от берега, после того как по льду прошла трещина. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Информация о ЧП поступила оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону в 13.00 по местному времени.

"Идут спасательные работы. На месте происшествия работают 18 сотрудников МЧС России и 14 единиц техники, в том числе четыре лодки и судно на воздушной подушке "Хивус". В готовности находится вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении пресс-службы областного главка МЧС.