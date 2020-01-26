В Петербурге умер руководитель театра "Буфф" Исаак Штокбант

В Санкт-Петербурге скончался основатель и бессменный руководитель театра "Буфф" Исаак Романович Штокбант. Он умер на 95-м году жизни в ночь на воскресенье.

Как сообщили на странице комитета по культуре Санкт-Петербурга в соцсети "ВКонтакте", Исаак Романович - выдающийся деятель культуры России, чья жизнь была неразрывно связана со служением Отечеству. Он участник Великой Отечественной войны, был артиллеристом. Окончил Ленинградский театральный институт.

Исаак Штокбант создал уникальный творческий коллектив - театр "Буфф". Как рассказывал сам Исаак Романович, в 1978 году он принял новый курс артистов эстрадного искусства. Тот самый курс, который впоследствии и превратился в Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр "Буфф". Каждая его премьера становилась культурным событием Северной столицы.

Исаак Романович - профессор Российского государственного института сценических искусств, народный артист России. Его имя занесено в Золотую книгу Санкт-Петербурга.