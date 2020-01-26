На Кубани девочка погибла, упав из окна многоэтажки

В районном кубанском городе Кореновске накануне вечером15-летняя школьница выпала из окна многоэтажного дома, расположенного на улице Медведева.

По информации правоохранителей, девочка погибла на месте падения. Другие подробности происшествия не сообщаются.

"По факту гибели девочки проводится доследственная проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - уточнил "Кубанским новостям" руководитель следственного отдела по Кореновскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Константин Баранов.