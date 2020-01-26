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26.01.2020 11:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани девочка погибла, упав из окна многоэтажки

Текст: Александр Ершов (Краснодар)

В районном кубанском городе Кореновске накануне вечером15-летняя школьница выпала из окна многоэтажного дома, расположенного на улице Медведева.

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По информации правоохранителей, девочка погибла на месте падения. Другие подробности происшествия не сообщаются.

"По факту гибели девочки проводится доследственная проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - уточнил "Кубанским новостям" руководитель следственного отдела по Кореновскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Константин Баранов.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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