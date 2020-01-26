Видео: Во дворе дома в ХМАО произошел конфликт со стрельбой

Полицейские Нижневартовска проводят мероприятия по задержанию мужчины, стрелявшего в людей рядом с домой на улице Омской.

По информации управления МВД по ХМАО-Югре, сегодня около 02:50 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в на улице Омской 38 между группой мужчин происходит конфликт. На место происшествия были направлены наряды полиции. По прибытию сотрудников на место ни на улице, ни в подъездах жилого дома никого не обнаружено.

Около 13:00 в дежурную часть полиции поступило новое сообщение от жильцов дома по вышеуказанному адресу. При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что у одного из участников ночного происшествия в руках было оружие, из которого предположительно он произвел несколько выстрелов. В результате стрельбы пострадавших нет.

Сотрудники полиции установили личность гражданина с оружием в руках, им оказался житель дома 1988 года рождения. Полицейские проводят мероприятия по установлению места нахождения мужчины с целью его задержания. По предварительным данным, оружие, попавшее на записи камер видеонаблюдения, - охолощенный автомат.

Отделом дознания УМВД России по городу Нижневартовску возбуждено уголовное дела по по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".