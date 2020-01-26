Елистратов выиграл 3000 м и стал третьим в многоборье на ЧЕ по шорт-треку

Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль в многоборье на чемпионате Европы по шорт-треку в венгерском Дебрецене.

В суперфинале на дистанции 3000 метров Елистратов показал лучшее время - 4 минуты 57,674 секунды. Вторым финишировал бельгиец Стейн Десмет (4.57,721). Тройку замкнул представитель Нидерландов Ицхак де Лат (4.57,766).

В многоборье представитель России набрал 65 очков. Первое и второе места достались венгерским спортсменам - братьям Шаоан Лю (77 баллов) и Шаолинь Шандор Лю (75) соответственно.