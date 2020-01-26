Сериал про Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором заморозили

Сериал вселенной Star Wars про Кеноби для стриминга Disney+ отложен. К счастью, не фатально заморожен, как изначально пытались нагнетать в профильных СМИ, а именно просто перенесен, пишет Variety, ссылаясь на источник.

Пояснено: Lucasfilm и продюсер Кэтлин Кеннеди остались недовольны предоставленным им сценарием, и он отправлен на доработку.

При этом появилось уточнение, что сериал может быть сокращен с ранее запланированных шести эпизодов до четырех.

Режиссер Дебора Чау и актер Юэн МакГрегор все еще в деле. Более того - Юэн подтверждает, что поводов для волнений нет, и сериал по-прежнему значится в планах компании. Теперь - со сдвигом на год.

Кроме того, актер, ознакомившись с уже имеющимися сценарными наработками, заверил, что проект крайне хорош, пригож и перспективен. Просто продюсеры намерены сделать его лучше - как-то так.

Съемки "сольника" Кеноби должны были начаться в этом году. Комментарий от Disney журналистам получить не удалось.

Стоит напомнить, что Lucasfilm уже продлила на второй сезон "Мандалорца" и дала отмашку приквелу "Изгоя-один".