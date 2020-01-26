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26.01.2020 18:15
Рубрика: Общество

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

На 52 году жизни скончался настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу храма.

Информацию о смерти протоиерея подтвердил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили... Царствие Небесное!, - отметил он.

По предварительным данным, причиной смерти Чаплина стала остановка сердца.

Всеволод Анатольевич Чаплин родился в Москве 31 марта 1968 года. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году - Московскую духовную академию. Защитил кандидатскую диссертацию "Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли".

С 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года - председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, член Общественной палаты Российской Федерации с 24 сентября 2009 года по 17 июня 2017 года. Настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. Член общественной палаты Союзного Государства России и Беларуси с июля 2017 года.

Общество Утраты РГ-Фото

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