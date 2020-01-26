Временный президент Боливии решила участвовать в выборах

Временно исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес явно понравилось кресло главы государства. Она объявила о выдвижении своей кандидатуры на внеочередные выборы, которые должны состояться 3 мая. Как отмечает газета El Mundo, своим заявлением она перемешала весь политический расклад в стране.

"Я выдвигаю себя представителем национального альянса, который объединяет политические силы, поддерживаемые различными группами населения", - отметила Аньес.

"Это не было в моих планах. Разброс голосов и кандидатов, которые не могут объединить всех боливийцев, вынуждает меня принять это решение", - отметила временный глава государства, добавив, что ее блок готов принять в свои ряды и другие политические силы (в настоящее время в возглавляемый ею альянс "Вместе" входят пять партий).

"Сегодня у нас нет права на ошибку. Мы приглашаем все демократические силы и общественных лидеров присоединиться к нам", - продолжила она.

Изначально предполагалось, что и.о. президента возьмет на себя лишь организацию выборов, тем более, что Аньес до своего назначения на этот пост была малоизвестным сенатором.

Больше всего от выдвижения Аньес кандидатом в настоящие президенты теряет центрист Карлос Меса, боровшийся за кресло главы государства и на прошлых выборах. Кстати, он уже был президентом Боливии, правда, этот пост ему достался не по результатам голосования, а в связи с отставкой его предшественника Гонсало Санчеса де Лосады. Выдвинул свою кандидатуру он и на следующие выборы, однако шансов на победу у него теперь стало меньше: несколько его союзников перешли в лагерь Аньес.

"Это досадная ошибка, ее роль заключается в том, чтобы гарантировать чистые и прозрачные выборы", - прокомментировали произошедшее в окружении Месы.

Впрочем, Аньес отнимает электорат и у союза независимых кандидатов Луиса Фернандо Камачо и Марко Пумари, которые реально представляют правый сектор.

Напомним, первый тур президентских выборов в Боливии состоится 3 мая. Чтобы он стал единственным, один из кандидатов должен набрать более 50 процентов голосов или 40 процентов с отрывом в 10 пунктов от ближайшего соперника, что маловероятно. Ожидается, что во второй тур пройдет только один из вышеназванных кандидатов (Аньес, Меса или Камачо), где ему (или ей) предстоит столкнуться с представителем партии "Движение к социализму" Луисом Арсе (он считается автором боливийского чуда, обеспечившего стабильный рост экономики в стране на протяжении последних 14 лет).

Как заявил лидер этой политической силы, экс-президент Боливии Эво Моралес, бывший министр экономики имеет поддержку среднего класса больших городов (именно этот электорат, по мнению ушедшего в отставку главы государства, определит победу на предстоящих выборах). К тому же он идет в связке с другим бывшим министром Давидом Чокеуанкой, представителем коренных народов, что создаст в случае их победы не только политическую, но и определенную этническую преемственность.