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Ценному лесу возле замка Аллы Пугачевой и Галкина грозят вырубкой

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    27.01.2020, 12:10
Текст:   Олег Усков

Над деревней Грязь, где расположен замок Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и ее супруга, пародиста и телеведущего Максима Галкина, "повисла новая угроза". Как передает KP.RU, неизвестный застройщик покусился на лесную зону рядом с жилищем звезд.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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И это при том, что, как напомнило издание, буквально три года назад Максим вышел на битву с застройкой многоэтажками полей в окрестностях его замка. И данная проблема еще не разрешена.

По обнародованной информации, "деревца возле дома Примадонны и ее мужа могут вырубить ради новостроек", и теперь Галкин и его обеспокоенные соседи пытаются отстоять, отвоевать "заповедный лес в деревнях Грязь, Липки и Синьково". Ведь новый собственник задумал построить на месте леса высотки. Что обитателей крайне огорчило, разумеется.

Уточнено: к вопросу уже подключилось Федеральное агентство по лесному хозяйству.

Тем более что, как разузнал пародист, лес был передан в чью-то собственность незаконно. А ведь это не просто лес, а особо охраняемая природная территория, пояснил Галкин изданию. И если он будет вырублен, "звери не смогут больше перемещаться, погибнут, улетят птицы. Нарушится природный баланс".

Плюс в этом лесу находится и часть наследия Великой Отечественной войны - там сохранились окопы и укрепсооружения исторического ландшафта линии обороны Москвы зимы 1941-го.

То есть некий застройщик намерен вырубить важный объект и с точки зрения природного наследия, и с точки зрения культурного наследия, - гневно резюмирует артист.

Ранее сообщалось о проблемах с другой недвижимостью Примадонны.

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