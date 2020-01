Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 27 января по 2 февраля

Кто получит Grammy?

Первый канал представляет ежегодную Церемонию вручения музыкальных наград Grammy Awards из лос-анджелесского Staples Center, которая пройдет уже в 62-й раз и на которой будут отмечены лучшие музыканты, исполнители, записи и композиции в 84 категориях. Фавориты среди номинантов: Lizzo (8 номинаций), Billie Eilish и Lil Nas X (по 6), Ariana Grande, H.E.R. и Finneas O"Connell (по 5).

Первый канал, 31 января, 00:25

Дмитрию Маликову - 50

Дмитрию Маликову исполняется 50. К юбилею певца Первый канал подготовил документальный фильм "Дмитрий Маликов "Пора меня разоблачить". В нем показано, как один из "правильных мальчиков" отечественной эстрады, чьи лирические хиты в 80-е и 90-е напевала вся страна, взбунтовался против этого образа. У Маликова безупречная репутация не только на сцене, но и в жизни: примерный сын, верный муж, заботливый отец...

Но, похоже, певцу надоело быть хорошим. Он снялся в неожиданной фотосессии, где от образа музыкального интеллигента не осталось и следа, и впервые сделал то, на что прежде не решался - Дмитрий всегда считал, что короткие стрижки ему не идут, а тут согласился на неожиданный эксперимент. Дима с самого начала фактически стал со-автором фильма о себе. Специально для фильма он сделал несколько откровенных селфи-съемок в самых неожиданных местах и ситуациях. А еще певец попробует себя в жанре хип-хоп - запишет дуэт со скандально-известным рэпером ST. Этот исполнитель прославился своим песенным "баттлом" с самим Сергеем Шнуровым в клипе группы "Ленинград" "ЧПХ". Фильм расскажет и о романе Маликова с Натальей Ветлицкой, и о жене - Елене, с которой Маликов вместе уже 27 лет. У Дмитрия и Елены двое общих детей. Дочь Стефания учится в МГИМО на журналиста, при этом активно ведет свой блог. Именно Стеша первая "засветила" в инстаграме брата Марка. Маликовы не скрывают, что мальчика выносила суррогатная мать. Зрители Первого канала впервые увидят сына певца и узнают историю его появления на свет. Также Первый канал представляет юбилейный концерт Дмитрия Маликова "Внезапно 50". В программе самые яркие шлягеры и новые песни в исполнении именинника и его друзей - звезд российской музыки и шоу-бизнеса.

Первый канал, 2 февраля, 15:50, 17.00

Кому подпоют судьи

В этом году российских зрителей ждет второй сезон музыкального шоу "Ну-ка все вместе!" - адаптации международного формата "All together now" для телеканала "Россия 1". Новый сезон станет еще масштабнее: участники 2020 года были отобраны в результате более десяти тысяч проведенных прослушиваний. Как и прежде, попробовать себя в шоу можно в любом стиле и жанре. Главное - исполнить выбранную песню так, чтобы претенденту захотели подпеть как можно больше талантливых, известных и абсолютно неподкупных судей из Сотни под предводительством Сергея Лазарева. В Сотне этого года - профессиональные певцы и композиторы, музыкальные продюсеры и блогеры, преподаватели вокальных училищ и просто люди, которые любят и умеют петь. По итогам второго сезона шоу финалисты получат путёвку в профессиональный шоу-бизнес: контракты на запись дебютного альбома, гастрольные туры и участие в музыкальных проектах телеканала. Ведущие: Сергей Лазарев и Николай Басков

"Россия 1", 2 февраля, 17:50

Антарктида без границ

Документальный фильм "Антарктида. Двадцать лет мира" - на канале "Россия 1". Антарктида - единственное место на Земле, которое не знает границ, вооруженных столкновений и политических конфликтов. Благодаря международной деятельности дипломатов, прочный мир поддерживается "Договором об Антарктике". Среди геополитических интересов России сохранение присутствия в Антарктике стоит в одном ряду с освоением космоса. О международном сотрудничестве, а также о способности человечества договориться расскажут в фильме современные дипломаты, ученые, полярники и политики разных стран. В фильме принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, представители МИД разных стран, руководители и участники Российской Антарктической экспедиции, руководители Росгидромета и Института Арктики и Антарктики, а также ученые и полярники на российских станциях "Новолазаревская", "Прогресс", "Беллинсгаузен" и "Восток" во время юбилейной 65-й Российской Антарктической экспедиции. Ведущий: Сергей Брилев.

"Россия 1", 2 февраля, 01:00

Как меняется оперетта

Гостем очередного выпуска программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр" станет народный артист России Герард Васильев. Впервые он ступил на сцену Московского театра оперетты более 50 лет назад, но выходит на нее до сих пор, переиграв весь классический репертуар. В детстве он рано остался сиротой: его папа погиб на фронте в 1943 году, а чуть раньше, в декабре 1942-го, не выдержало сердце мамы. И их с братом сначала хотели усыновить друзья родителей, но в результате мальчишек в Нижний Новгород, тогда еще носивший название Горький, забрала к себе бабушка. А в 1944-м она же отдала Васильева в суворовское училище. Там он впервые и стал проявлять вокальные способности. Когда гость программы начал профессионально учиться музыке? Кто написал ему рекомендательное письмо в Московскую консерваторию и почему он решил не поступать туда? Какую просьбу направило музыкальное руководство в адрес маршала Гречко? Почему Герарду Вячеславовичу пришлось отказаться от армейской карьеры и как он оказался в Ленинградском доме моделей? Узнаете из программы. Также Герард Васильев расскажет, какой рекорд он установил в Сибири, отличается ли публика Новосибирска и столицы, как меняется оперетта, почему в России так трудно приживаются мюзиклы и сложно ли работать вместе с женой.

"ТВ Центр", 27 января, 13:40

Иван Колесников: начало прекрасной эпохи

Настоящая популярность к Ивану Колесникову пришла после выхода фильма "Движение вверх", где он сыграл баскетболиста Александра Белова. Трудно ли ему далась эта роль? За что Иван Колесников благодарен Станиславу Говорухину? Какой он папа и как воспитывает своих трех дочерей? Ответы в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр". Как и полагается сыну артиста, Иван Колесников практически вырос за кулисами. Его отец - актер Сергей Колесников. Мама Мария Колесникова раньше работала в театре и в кино как художник по костюмам, сейчас свободный художник-модельер. Иван вспоминает, что в семье никогда не обсуждалось, будет ли он актером - все вышло как-то само собой. Он, наверное, мог бы стать известным архитектором, как его дед Александр Александрович Великанов, по стопам которого, кстати, пошел брат Ивана, Александр. Прорывом в кинокарьере Ивана стал фильм "Конец прекрасной эпохи" Станислава Говорухина. А вот знаменитым он проснулся после триумфа фильма Антона Мегердичева "Движение вверх". Хотя сама эта работа далась Колесникову непросто, потому что, по его собственному признанию, он - "антиспортсмен". С женой Линой Иван вместе вот уже 17 лет и воспитывает трех дочерей: Дуню, Веру и Лизу. В программе Иван расскажет, какими разными растут его дочери, как он их воспитывает и чем любит заниматься в свободное время. А также что делал, чтобы подготовиться к роли Николая I в фильме "Союз Спасения" и многом другом.

"ТВ Центр", 29 января, 13:40

Роль матери

Премьера документального фильма "Актерские драмы. Без любви виноватые" - на канале "ТВ Центр". На сцене и съемочной площадке они блестяще и без труда перевоплощались в любого персонажа. И только одна - самая естественная и главная женская роль оказалась им не по плечу: роль матери. Какой трагедией обернулась для Руфины Нифонтовой ссора с дочерью? В чем винилась перед собственным ребенком Светлана Харитонова? Из-за чего пыталась покончить с собой после свидания с сыном Татьяна Самойлова? Почему Елизавета Никищихина превратила жизнь своей дочери в ад? И за что Евгения Ханаева незадолго до смерти просила прощения у сына? В фильме участвуют: Василий Бочкарев, Юрий Соломин, Ольга Нифонтова, дочь Руфина Нифонотовой; Екатерина Никищихина, дочь Елизаветы Никищихиной; Евгений Козловский, писатель, режиссер, бывший муж Елизаветы Никищихиной; Валентин Азерников, драматург, сценарист; Ирина Мирошниченко и другие.

"ТВ Центр", 30 января, 23:05.

Как есть, чтобы похудеть

Фото: PR НТВ

В субботу, 1 февраля, в эфир телеканала НТВ выйдет новый выпуск научно-кулинарного проекта Сергея Малоземова о том, что вредно, а что полезно. Теперь программа будет выходить под новым названием - "Еда живая с Сергеем Малоземовым".

"Мне хочется, чтобы название программы отражало ее суть. А она заключается не в том, чтобы пугать зрителя, зачастую просто придумывая или копируя из Интернета страшилки, как это делают подражающие нам программы. Мы всегда полны оптимизма, мы не верим в теории заговора и утверждаем, что даже в рядовых супермаркетах всегда можно найти недорогие продукты для составления здорового рациона. По данным Института питания, главные пищевые проблемы россиян - нехватка в рационе овощей и фруктов с одновременным избытком сладостей, мучного и колбас. То есть совсем не якобы страшные ГМО и пальмовое масло. Из передачи в передачу мы показываем, что достаточно исправить упомянутый перекос, чтобы быть стройнее, здоровее и жить дольше. И тогда любая, даже вредная еда, съеденная иногда для удовольствия, тоже будет "живой"! Наш подзаголовок - "Как наслаждаться вкусным без вредных последствий" - и я искренне верю в то, что это возможно", - поделился автор и ведущий программы Сергей Малоземов. Премьера программы состоялась 7 ноября 2015 года. Всего в эфир НТВ вышло 165 выпусков (по состоянию на 28 декабря 2019 года).

НТВ, 1 февраля, 11.00

872 дня мужества

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 872 дня длилась блокада Ленинграда немецко-фашистскими войсками. 872 дня мужества и самоотверженности, боли и страдания. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. 27 января в 7:35 на телеканале "Россия К" программа "Библейский сюжет" - "Ольга Берггольц. "Благое Молчание". "Благое Молчание" - этот редкий образ Спасителя хранился в семье поэтессы как реликвия. Бог-Сын изображен Ангелом Великого совета, Предвечного совета Пресвятой Троицы, на котором решалась судьба сего мира, трагическая и прекрасная. Вся жизнь Ольги Берггольц - в этом слове, в "молчании". "Молчание для поэта смерть, но ещё хуже - ложь, а говорить правду - самоубийство…". И она выбрала секретный дневник... Также к дате на канале художественный фильм "Жила-была девочка" (27 января, 8:05); программа "Открытка на войну. 1941-1945" (27 января, 9:15); в рубрике "ХХ ВЕК" - лента "Великая победа под Ленинградом" (27 января, 11:10); документальный фильм "Ленинград говорит!" (27 января, 20:45).

"Россия К", 27 января, 07:35, 08:05, 9:15, 11:10, 20:45

Директор музея

На канале ОТР - премьера документального фильма "Скорбное эхо блокады. Лев Раков". Телепроект посвящен первому директору легендарного Музея обороны Ленинграда. Блокада Ленинграда - одна из наиболее трагических страниц Великой Отечественной войны - до сих пор остается не до конца изученной, не до конца осознанной. Объяснений этому множество, но одно является особенно поучительным. Оно состоит в том, что созданный накануне Победы Музей обороны и блокады Ленинграда уже через несколько лет был варварски уничтожен. А вместе с ним уничтожено все, что возвеличивало мужество и героизм простых людей и якобы умаляло заботу о них отцов народа. Столь же драматичной, как и у Музея, оказалась судьба его первого директора Льва Ракова: репрессирован, приговорен к расстрелу, помилован, сослан, реабилитирован…

ОТР, 27 января, 00:05, 11:05

Лучшие экранизации Чехова

В 2020 году исполняется 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова. По произведениям классика снято более 245 экранизаций: 235 художественных и 10 анимационных фильмов. В числе первых экранизаций - фильм 1909-го года "Хирургия" режиссера Петра Чардынина, немая короткометражная кинокомедия Кая Ганзена "Роман с контрабасом" (1911), "Драма на охоте" (1918) режиссера Чеслава Сабинского, немой киноальманах режиссера Якова Протазанова "Чины и люди", снятый в 1929 году по мотивам трех рассказов А.П.Чехова ("Анна на шее", "Смерть чиновника", "Хамелеон"). Среди самых известных и любимых зрителями разных поколений экранизаций - картины Исидора Анненского - музыкальная трагикомедия по одноименному водевилю Антона Чехова "Медведь" (1938) и фильм "Человек в футляре" (1939). К памятной дате на телеканале "Россия К" в рубрике "Экранизации произведений А.П. Чехова" смотрите художественные фильмы: "Хирургия" (27 января, 16:30); "Юбилей" (28 января, 16:35); "Володя большой, Володя маленький" (29 января, 16:35); "Милостивые государи" (30 января, 16:35); "Цветы запоздалые" (31 января, 15:40); "Кое-что из губернской жизни" (1 февраля, 14:55, повтор 2 февраля, 8:05). А в день рождения Антона Чехова - 29 января - в эфире телеканала "Россия К" программа "Наблюдатель". Тема: "Антон Чехов. Между строк". Ведущая Фекла Толстая.

"Россия К", 27-29 января

Хозяин Белого дома

В цикле "Вспомнить все" канала ОТР - премьера специального проекта "Белый дом". В нынешнем году в США пройдут президентские выборы, и в ход предвыборной борьбы поневоле вовлекаются не только сами американцы. Роль и место Штатов в современном мире заставляют всех жителей планеты интересоваться тем, кто же получит право определять политику этой страны. Леонид Млечин подготовил специальный проект "Белый дом" (4 выпуска), в котором расскажет зрителям о том, почему у США так много ненавистников, как власти Америки правления Дональда Трампа наказывают студентов, не довольных его политикой, какую роль в стране и в мире играет вице-президент США и о многом другом. В первой части спецпроекта "Белый дом. Кто может стать его хозяином?" зрители узнают о том, как более 150 лет назад появились политические традиции Америки, что позволило сохранить их практически неизменными. К примеру, с 1845 года своего президента американцы выбирают в один и тот же день - в первый вторник после первого понедельника ноября. Почему именно в этот день? В середине XIX века Америка была аграрной страной. До избирательного участка фермерам приходилось долго добираться. По субботам все трудились, в воскресенье ходили в церковь, а среда была базарным днем. Оставался только вторник...

ОТР, 1 февраля, 19:20

Александр Иличевский: физик и лирик

Гость программы "Фигура речи" канала ОТР - известный русский писатель и поэт Александр Иличевский. В школе он успешно увлекался точными науками, причем настолько успешно, что сначала в 1987-м окончил Физико-математическую школу имени Колмогорова при МГУ, легко поступил в Московский физико-технический институт. Не получив диплома, начал заниматься наукой в Израиле и Калифорнии, где параллельно стал сочинять стихи и писать прозу. И в этом быстро стал успешным. Не прошло и 10 лет после первой литературной публикации стихотворений, как Иличевский в 2007 году выиграл "Русский букер" за роман "Матисс", а в 2010-м получил премию "Большая книга" за книгу "Перс". Это самые известные и престижные из многочисленных писательских наград Александра Иличевского. Он впервые станет гостем программы "Фигура речи" и расскажет ведущему Николаю Александрову и телезрителям о своем творчестве.

ОТР, 1 февраля, 06:00, 18:00

Проверка чувств в Камбодже

30 января на телеканале "Пятница!" начинается проект "Любовь на выживание" - экстремальный тест-драйв отношений. Ведущая проекта Айза Анохина проверит чувства участников на прочность и вынесет свой вердикт - насколько высока цена их любви. "Брак и вообще отношения между мужчиной и женщиной - это и есть испытание. На протяжении всей жизни или на протяжении того времени, когда пара вместе, они проходят путь, на котором встречается куча препятствий: бытовых, финансовых, воспитание детей, карьера или еще что-то. "Любовь на выживание" дает возможность в кратчайшие сроки с утрированными и жестокими испытаниями определить, настоящая любовь или нет, выдержит ли она эти трудности или нет, смогут люди услышать друг друга или нет. Я считаю, что такие испытания нужно давать абсолютно каждой паре. И мой совет - любите своего партнера, не меняя себя", - говорит ведущая. Местом съемок стала экзотическая Камбоджа. В каждом выпуске программы новая пара будет проходить на полуострове испытания страхом, ревностью и даже предательством. В конце у участников есть возможность выиграть крупную сумму денег, а также решить - останутся они вместе после проекта или расстанутся навсегда.

"Пятница!", 30 января, 19:00

Шел по городу "Волшебник"

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа "Кинопремьера" впервые на российском телевидении покажет отечественную комедию "Волшебник". В прошлом популярный рок-музыкант Фима влачит жалкое существование, растратив свой талант и предаваясь разгульному образу жизни. Все меняется, когда уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши. Главные роли исполняют Максим Суханов, Семен Трескунов и Ангелина Стречина. Режиссер - Михаил Морсков, выпускник мастерской Валерия Ахадова во ВГИКе, для которого "Волшебник" стал режиссерским дебютом в полнометражном кино. Он сам написал сценарий. Помог опыт работы с благотворительными организациями и увлечение музыкой - ранее Морсков широкой публике был известен как композитор фильмов "Хороший мальчик", "Про любовь. Только для взрослых" и "Ч/Б". "Каждый из нас может стать волшебником для другого человека. Эту простую идею я хотел передать в своем фильме", - объясняет режиссер.

"Кинопремьера", 29 января, 20.30

Чудеса, да и только

Второй сезон популярного сериала "Чудотворцы: темные века" (Miracle Workers: Dark Ages) - на платформе КиноПоиск HD. Премьера - 29 января, на день раньше мировой. Рейтинг первого сезона американского сериала-антологии на КиноПоиске - 7,2. Во втором сезоне те же актеры, но новая история: действие происходит в Средневековье. Дэниэл Рэдклифф играет взбалмошного правителя, а Стив Бушеми - крестьянина, который постоянно попадает в нелепые ситуации. Второй сезон сериала "Чудотворцы" будет доступен только на КиноПоиск HD в озвучке "Кураж-Бамбей".

КиноПоиск HD, с 29 января

Банк слезам не верит

Выходит второй сезон популярного сериала "Плохие банки" (Bad Banks). В России он появится одновременно со всем миром, и выйдет на КиноПоиск HD. Продолжение остросюжетного мини-сериала совместного производства Германии и Люксембурга о хитростях и махинациях финансового мира. Талантливую финансистку Яну уволили из солидного банка Люксембурга за небольшую ошибку, но вскоре девушка получила предложение от другого банка. Беда в том, что обе организации конкурируют, и Яна в этой игре оказывается разменной монетой. Первый сезон сериала стал победителем в 6 номинациях German Television Academy Awards 2018 и номинирован на Международную премию"Эмми".

КиноПоиск HD, с 31 января