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27.01.2020 16:19
Рубрика: Общество

Детский омбудсмен рассказала, что будет с оставленными в Шереметьево детьми

Текст: Ирина Рыбникова

Вопрос о судьбе оставленных в аэропорту Шереметьево детей пока остается открытым, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Ясность появится после того, как мальчики пройдут полное медицинское обследование.

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По словам Кузнецовой, мама детей изъявила желание их забрать. "Но мы знаем и другую информацию, что она была привлечена по некоторым административным статьям за неисполнение родительских обязанностей", - уточнила омбудсмен. Ее коллега, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова ранее заявила, что по предварительным данным отец мальчиков обращался в суд с просьбой лишить их мать родительских прав. В настоящий момент дети проходят обследование в Химкинской больнице.

Напомним, накануне мужчина, прилетевший из Хабаровска, оставил в аэропорту двух сыновей 2011 и 2014 годов рождения с документами и запиской о том, что не может их содержать из-за трудного финансового положения. По факту оставления в опасности малолетних детей возбуждено уголовное дело.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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