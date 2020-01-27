Детский омбудсмен рассказала, что будет с оставленными в Шереметьево детьми

Вопрос о судьбе оставленных в аэропорту Шереметьево детей пока остается открытым, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Ясность появится после того, как мальчики пройдут полное медицинское обследование.

По словам Кузнецовой, мама детей изъявила желание их забрать. "Но мы знаем и другую информацию, что она была привлечена по некоторым административным статьям за неисполнение родительских обязанностей", - уточнила омбудсмен. Ее коллега, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова ранее заявила, что по предварительным данным отец мальчиков обращался в суд с просьбой лишить их мать родительских прав. В настоящий момент дети проходят обследование в Химкинской больнице.

Напомним, накануне мужчина, прилетевший из Хабаровска, оставил в аэропорту двух сыновей 2011 и 2014 годов рождения с документами и запиской о том, что не может их содержать из-за трудного финансового положения. По факту оставления в опасности малолетних детей возбуждено уголовное дело.