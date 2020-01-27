Гроза океанов: в США вспомнили о советских универсальных авианосцах

В США вспомнили о советском авианосце "Киев", самом универсальном из когда-либо созданных в мире.

Издание Military Watch высоко оценило советский авианесущий крейсер проекта 1143 "Кречет". Всего было принято на вооружение четыре корабля: "Киев" (1972), "Минск" (1978), "Новороссийск" (1982) и "Баку" (1987).

Официально эти корабли именовались авианесущими крейсерами и, как отмечает автор, представляли собой необычную комбинацию авианосца и ракетного крейсера.

Они были спроектированы без взлетно-посадочной полосы и опирались на реактивные самолеты с вертикальным взлетом и посадкой, такие как Як-38.

Корабли сочетали мощные средства противокорабельной и противовоздушной обороны, необходимые для уничтожения вражеских авианосцев, эсминцев и крейсеров на расстоянии.

Они были вооружены, пожалуй, самой мощной противокорабельной крылатой ракетой того времени - П-500 "Базальт", способной поражать цели на расстоянии до 550 километров со скоростью 2,5 Маха. Это делало их чрезвычайно сложными для перехвата системами ПВО.

Ракеты использовали полуактивное радиолокационное наведение, прежде чем переключиться на активную наводку в терминальной фазе. Они несли 1000-килограммовые фугасно-кумулятивные боеголовки, а также могли оснащаться ядерной БЧ.

Это позволяло "Киеву" с легкостью превзойти удары западных крылатых ракет корабельного базирования, но имело свою цену. Из-за огромного веса, в четыре раза превышающего массу стандартных крылатых ракет, на судах можно было разместить только восемь П-500.

Корабль "Баку", последний и самый передовой из крейсеров этого класса, мог нести двенадцать ракет. Они предназначались для уничтожения американских надводных кораблей, в том числе авианосцев, задолго до того, как советский крейсер окажется в зоне досягаемости.

Наряду с различными противолодочными ракетными пусковыми установками основным оружием "Киева" была его ракетная система класса "земля-воздух" - М-11 "Шторм", а затем ЗРК "Кинжал".

Опять же, "Баку" был самым вооруженным, имея на борту 192 ракеты для "Кинжала".

Это дало кораблю непревзойденные возможности противовоздушной обороны, особенно против крылатых ракет. Ракетная система была ограничена небольшим расстоянием, но ее система управления огнем обеспечивала поле обзора в 360 градусов.

На "Киеве" и "Минске" также были развернуты ЗРК малой дальности "Оса" 9К33, каждая из которых несла до 40 ракет.

Этот потенциал противовоздушной обороны могли бы дополнить истребители Як-41, которые, скорее всего, были бы вооружены ракетами класса "воздух-воздух" Р-77 и Р-27ЭР. И тогда корабли проекта 1143 стали бы чрезвычайно живучими даже по сравнению с американскими авианосцами. Но программа разработки Як-41 была закрыта в начале 1990-х.

Считается, что авианесущие крейсера этого проекта были разработаны отчасти в ответ на ракетный кризис на Кубе. Он обозначил проблему - отсутствие у Советского флота возможностей для дальнего проецирования своей мощи и его неспособности встретить ударные группы авианосцев США "в лоб".

Крейсеры также могли эффективно вести противолодочную войну, имея в своем арсенале более дюжины вертолетов Ка-25, реактивные комплексы противолодочной защиты и десять противолодочных торпед.

Это сделало корабли проекта 1143, пожалуй, самыми универсальными авианосцами, из когда-либо спроектированных.

Они обладали способностью самостоятельно защищать себя от воздушных атак противника, искать и уничтожать вражеские подводные лодки и поражать надводные корабли противника на экстремальных для своего времени скоростях и дальностях.