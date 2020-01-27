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27.01.2020,  
09:51
Текст:  Светлана Цыганкова

"Январский гром": Ленинград был освобожден от блокады 76 лет назад

27 января 1944 года закончился один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. Была полностью снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. Наступательная операция называлась "Январский гром". В ее ходе войска Ленинградского и Волховского фронтов уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку фашистов и отбросили противника на 60-100 километров от Ленинграда. Были освобождены Красное Село, Пушкин, Слуцк, Красногвардейск, Ропша.
Фото: Борис Кудояров/РИА Новости Фото: Борис Кудояров/РИА Новости
Фото: Борис Кудояров/РИА Новости

Советские войска прорвали блокаду еще в январе 1943 года, захватили инициативу на северо-западном направлении. Но полностью освободить город не смогли. Немцы подготовили здесь несколько мощных укреплений, сосредоточили части 3-го танкового корпуса СС. Красной армии противостояла 18-я армия вермахта. Под Ленинградом находились 256 мощнейших артиллерийских орудий, которые постоянно обстреливали город и держали оборону.

Фото: РИА Новости
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В операции "Январский гром" участвовали Ленинградский и Волховский фронты. Они планировали нанести одновременно удары в районе Петергофа и Стрельни, Великого Новгорода. Затем войска окружают основные силы 18-й армии немцев и развивают наступление на Нарву, Псков и Идрицу. Через несколько дней после начала операции к наступлению должна была подключиться 67-я армия, которая освободит Мгу, Ульяновку, Тосно и вместе с Волховским фронтом восстановит контроль над другими населенными пунктами.

Красная армия действовала по плану. К 17 января прорвала оборону противника. Танки Т-34 вышли к Ропше. Немецкие силы оказались под угрозой окружения между Ленинградом и Ораниенбаумским плацдармом. Фашисты стали отступать. За шесть дней советские бойцы уничтожили две немецкие дивизии, нанесли урон еще пяти. Они захватили более двухсот орудий, среди которых 85 тяжелых мортир и гаубиц. В результате этого полностью был прекращен постоянный обстрел Ленинграда.

Ожесточенные бои шли за населенные пункты Ленинградской области. 24 января освободили Пушкин и Слуцк, а 26 - Красногвардейск. Освобождение последнего означало развал сплошного фронта немецкой обороны.

Несмотря на то что советские войска только к 29 января полностью восстановили контроль над Октябрьской железной дорогой, 27 января по радио зачитали приказ Военного совета Ленинградского фронта, в котором говорилось о полном освобождении Ленинграда от блокады.

Фото: Wikimedia.org
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Как вспоминал потом военный корреспондент П.Н. Лукницкий, вечером практически все население города вышло на улицы, наблюдая за артиллерийским салютом в честь освобождения Ленинграда. "Мы, незнакомые друг другу солдаты и офицеры, чувствуя себя родными и близкими людьми, несказанно взволнованы этим зрелищем. Стоим, смотрим, молчим, и грудь моя стеснена, - кажется, впервые за всю войну мне хочется плакать. Когда салют кончился, мы прокричали "ура!", жали друг другу руки, обнимались", - написал военный корреспондент.

А в преддверии 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Ломоносовском районе прошла военно-историческая реконструкция "Январский гром". В ней участвовали свыше 700 человек из России, стран СНГ и балтийских государств. Были задействованы машины, танки, мотоциклы - более 30 единиц техники. Реконструкция собрала тысячи жителей региона. Как отметили в администрации Ленобласти, она дала возможность воочию увидеть, как сражались советские солдаты, почувствовать всю силу противостояния Великой Отечественной войны и сохранить память о Победе.

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