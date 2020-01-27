Китай использует все резервы для подавления коронавируса

Китай приложит все усилия для профилактики вирусной пневмонии нового типа, уделяя повышенное внимание развитию ситуации в городе Ухань, а также на всей территории страны. Об этом сообщила пресс-канцелярия Госсовета КНР 26 января.

Информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" напоминает, что 25 января, в первый день нового года по лунному календарю, состоялось заседание Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, на котором был специально заслушан доклад о ходе работ по предотвращению распространения эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом. На заседании председательствовал генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин. Принято решение, что ЦК КПК создаст руководящую группу по борьбе с эпидемией, которая будет работать под началом ПК Политбюро ЦК КПК. Компартия направит в провинцию Хубэй и в другие регионы, затронутые эпидемией, руководящие отряды, которые будут способствовать усилению комплексной борьбы с эпидемией в соответствующих регионах. Все это показывает решимость Китая обеспечить здоровье и безопасность своего народа, а также преимущества китайского государственного и политического устройства. Перед внезапной эпидемией Китай принял все возможные меры. Быстрое, эффективное реагирование и транспарентность действий получили признание международного сообщества.

Сейчас механизм экстренного эпидемиологического реагирования самого высокого уровня запущен в 30 административных единицах КНР, в которых живет более 1,3 миллиарда человек. Многие города направили медицинский отряд в Ухань для проведения противоэпидемической работы.