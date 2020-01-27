Контроль эпидемии стал возможен благодаря эффективной системе госуправления КНР

Все 70 лет с момента образования Китайской Народной Республики система государственного управления непрерывно совершенствуется. Эффективность системы госуправления КНР уже успешно прошла множество проверок. Сегодня она столкнулась с новым серьёзным вызовом и ситуация будет, безусловно, успешно разрешена. На этот раз, сразу же после обнаружения вируса китайское правительство самым серьёзнейшим образом, высокопрофессионально отреагировало на проблему, сформировав группу экспертов для разработки плана профилактики и контроля над ситуацией. 25 января состоялось заседание Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, на котором было принято решение о создании руководящей группы по противодействию эпидемии. ЦК КПК направил в провинцию Хубэй и в другие регионы, наиболее затронутые эпидемией, руководящие отряды, которые способствуют комплексному усилению передовой борьбы с эпидемией.

По поручению председателя КНР Си Цзиньпина премьер Госсовета КНР, глава руководящей группы по борьбе с коронавирусом нового типа Ли Кэцян 27 января прибыл в город Ухань для взятия работы по профилактике и борьбе с эпидемией под личный контроль. Гарантирована своевременная диагностика и лечение пациентов. Создана группа экспертов для изучения заболевания. Своевременно публикуется точная и прозрачная информация об эпидемии. Госсовет КНР также обнародовал планы по продлению каникул по случаю праздника Весны. Медработники из разных районов страны прибыли в Ухань для помощи и обмена опытом. Благодаря этому снижается физическое и психологическое давление на медицинский персонал.

Финансовые учреждения всех уровней в Китае выделили на борьбу с коронавирусом в общей сложности 11,21 миллиарда юаней (около 1,63 миллиарда долларов). В провинции Хубэй и в городе Ухань будет ускорено строительство централизованных госпиталей и преобразование гостиниц в карантинные зоны, чтобы обеспечить своевременную диагностику и лечение для предотвращения повторных заражений и сопутствующих заболеваний.

Уделяется приоритетное внимание обеспечению всех медицинских запросов в провинции Хубэй и городе Ухань - в частности предоставляется достаточное количество защитной одежды, масок и прочих защитных средств, обеспечиваются повседневные нужды местных жителей и создаётся зелёный канал для транспортировки необходимых средств.

30 административных единиц провинциального уровня Китая, которые сообщили о случаях заражения коронавирусом нового типа, уже прибегли к мерам экстренного реагирования высшего уровня, чтобы сдержать распространение вирусной пневмонии.

Все вышеуказанные факты демонстрируют способность Китая к обеспечению общественной безопасности и общую высочайшую способность к государственному управлению. Таким образом, жизнь и здоровье народа максимально гарантированы.

Кроме того, Китай своевременно сообщил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о ситуации и предоставил данные о геномной последовательности коронавируса нового типа с тем, чтобы обеспечить глобальную безопасность в сфере здравоохранения.

Сейчас страна переживает критический момент в профилактике и контроле распространения коронавируса нового типа. Необходимо предпринимать ещё более решительные и эффективные меры по сдерживанию распространения инфекции, чтобы реальными действиями доказать способность страны к профилактике, контролю и борьбе с эпидемиями и общей эффективности системы госуправления.