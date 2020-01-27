Коронавирус, выявленный в Киеве, не связан со вспышкой в Китае

На Украине выявлен случай заражения коронавирусом, и СМИ поспешили сообщить, что это первый случай проявления у границ России нового вида инфекции, зародившейся в Китае.

Однако уже через час пришло опровержение: выявленный случай не имеет отношения к вспышке в Китае. Об этом сообщил Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

"В Киеве за минувшую неделю после исследования на грипп 67 образцов установлено, что один из них - коронавирус, который не является новым китайским коронавирусом", - говорится в информации на странице центра в соцсети.

В сообщение особо подчеркивается, что никакой связи со вспышкой в Китае украинский случай не имеет. Коронавирус выявлен в результате рутинного тестирования заболевших в ходе мониторинга за ситуацией по сезонному гриппу. В том же сообщении приводятся данные, что ОРВИ и гриппом в Украине заболело уже более 10 тысяч человек.

В России, по данным на 27 января, эпидпорог по гриппу не превышен ни в одном из регионов. Сообщая эту информацию в ответ на вопрос "Российской газеты", руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что низкий уровень заболеваемости вирусными респираторными инфекциями - это результат успешной вакцинации в преддверии эпидсезона.