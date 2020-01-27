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27 января 2020 г.

Постановление совета министров Республики Крым от 22 января 2020 года № 12 "О средней стоимости путёвки в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, и питания в лагерях дневного пребывания детей на 2020 год"

Дата подписания 22 января 2020 г.
Опубликован 27 января 2020 г.

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьей 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым", пунктом 9 части 2 статьи 6 Закона Республики Крым от 02 июня 2015 года № 107-ЗРК/2015 "Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым" Совет министров Республики Крым постановляет:

1. Утвердить среднюю стоимость путевки в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, приобретаемой в 2020 году за счет средств бюджета Республики Крым, в размере 1253,0 руб. за один день пребывания ребенка в оздоровительном лагере;

2. Утвердить среднюю стоимость набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания, оплачиваемого за счет средств муниципального бюджета в 2020 году:

- для детей в возрасте от 7 до 10 лет при трехразовом питании - в размере 224,5 руб. в день на одного ребенка, при двухразовом питании - в размере 164,9 руб. в день на одного ребенка;

- для детей 11 лет и старше при трехразовом питании - в размере 268,8 руб. в день на одного ребенка, при двухразовом питании - в размере 223,3 руб. в день на одного ребенка.

Председатель Совета министров Республики Крым Ю.Гоцанюк


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