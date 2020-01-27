МИД РФ: Японца задержали при попытке получить секретные данные о России

"25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии", - сообщили на Смоленской площади.

Задержанному объявили о недопустимости подобных действий и дали 72 часа на то, чтобы покинуть территорию РФ. На следующий день японец вернулся на родину.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в России он находился по журналистской визе.

После этого инцидента в МИД РФ был вызван советник-посланник японского посольства, ему была вручена нота протеста в связи с противоправными действиями японского подданного.