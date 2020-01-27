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"Не дождетесь!": Голубкина ответила на слухи о своей госпитализации

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    27.01.2020, 15:25
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

79-летняя Народная артистка РСФСР Лариса Ивановна Голубкина лично опровергла информацию о своей госпитализации, появившуюся ранее в ряде СМИ. Заверив, что находится дома и чувствует себя хорошо.

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
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"Смешно! Вы будите меня днем, легла после обеда поспать. А тут появилась информация, что я помираю", - сказала актриса в беседе с РИА Новости. Уточнив, что действительно была в больнице ранее - "нога больная, артроз".

По словам Ларисы Ивановны, она ездила в Германию, где ей должны были сделать операцию - "но не стали, отложили до весны".

"Я вообще сейчас отдыхаю, все со мной хорошо. Не дождетесь!", - подытожила актриса.

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москва. На экранах с шестидесятых: Шурочка в "Гусарской балладе" - дебют, Царица в "Сказке о царе Салтане", картины "Дайте жалобную книгу", "Как вас теперь называть?", "Освобождение". Вдова Андрея Миронова.

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