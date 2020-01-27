Путин обновил президиум Госсовета

Президент утвердил новый состав президиума Государственного совета. Ротация - плановая.
В новый состав президиума вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Курганской области Вадим Шумков.
В президиуме Госсовета восемь человек, ротация происходит раз в полгода.
Напомним, что президент предложил закрепить статус Госсовета в Конституции.