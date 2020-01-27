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27.01.2020,  
17:56
Текст:  Антон Валагин

Разбившийся в Афганистане самолет принадлежит ВВС США

В Сети появилось видео с места падения самолета на востоке Афганистана. Разломившийся пополам и сгоревший лайнер имеет на фюзеляже опознавательные знаки ВВС США.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Ранее сообщалось, что в провинции Газни на востоке страны потерпел крушение летевший из Герата в Кабул лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines, на борту которого находились 83 человека. Позже представители авиакомпании опровергли эту информацию.

Судя по опознавательным знакам и остаткам регистрационного номера, в Афганистане разбился один из американских самолетов-ретрансляторов E-11A на базе канадского бизнес-джета Bombardier Global Express. Три таких самолета с номерами, начинающимися на 11-9, входят в состав 451-го тактического воздушного узла связи ВВС США, базирующегося на авиабазе Кандагар. Они обеспечивают УКВ- и спутниковой связью подразделения во время операций в горной местности.

Ответственность за крушение самолета взяла на себя военная группировка "Талибан". По сообщениям СМИ, несколько американских летчиков попали в плен к талибам.

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