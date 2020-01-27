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27.01.2020,  
18:50
Текст:  Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)

Собьют на подлете

Антиядерный "зонтик", который сейчас защищает столицу от возможного удара межконтинентальных баллистических ракет, проходит глубокую модернизацию, после которой боевые возможности системы противоракетной обороны Москвы будут значительно расширены.

Как сообщили в Минобороны России, сейчас идут работы по совершенствованию всей системы ПРО. "Происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства. Это позволит в ближайшее время расширить боевые возможности и улучшить характеристики новой системы ПРО", - подчеркнули в Минобороны.

Там отметили, что система позволяет отразить ограниченный удар существующих и перспективных баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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Конечно, все, что связано с системой стратегической ПРО, находится под грифом "секретно". Однако из открытых источников известно, что в перспективе нынешнюю оборону Москвы должны заменить новейшие противоракетные комплексы, которые известны в рамках опытно-конструкторской работы "Самолет-М".

Как рассказал военный эксперт Виктор Мураховский, модернизация предусматривает замену радиоэлектронных средств, что расширит возможности по контролю космического пространства. "Можно предположить, что испытания новейшей противоракеты уже завершены и она начнет поступать в производство", - сказал эксперт. По его словам, в новой ракете увеличены высота и дальность перехвата, а также вероятность поражения одной ракетой одной цели. "Без сомнения, эти ракеты можно назвать лучшими в мире, в ходе испытаний они прекрасно себя зарекомендовали. Также идет полная модернизация радиолокационной станции "Дон-2Н", которая станет "глазами и ушами" перспективной противоракеты", - отметил эксперт.

В перспективе новые противоракеты вместе с системой ПВО С-500 должны стать основой комплексной интегрированной системы воздушно-космической обороны.

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