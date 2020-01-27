Антиядерный "зонтик", который сейчас защищает столицу от возможного удара межконтинентальных баллистических ракет, проходит глубокую модернизацию, после которой боевые возможности системы противоракетной обороны Москвы будут значительно расширены.

Как сообщили в Минобороны России, сейчас идут работы по совершенствованию всей системы ПРО. "Происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства. Это позволит в ближайшее время расширить боевые возможности и улучшить характеристики новой системы ПРО", - подчеркнули в Минобороны.

Там отметили, что система позволяет отразить ограниченный удар существующих и перспективных баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности.

Конечно, все, что связано с системой стратегической ПРО, находится под грифом "секретно". Однако из открытых источников известно, что в перспективе нынешнюю оборону Москвы должны заменить новейшие противоракетные комплексы, которые известны в рамках опытно-конструкторской работы "Самолет-М".

Как рассказал военный эксперт Виктор Мураховский, модернизация предусматривает замену радиоэлектронных средств, что расширит возможности по контролю космического пространства. "Можно предположить, что испытания новейшей противоракеты уже завершены и она начнет поступать в производство", - сказал эксперт. По его словам, в новой ракете увеличены высота и дальность перехвата, а также вероятность поражения одной ракетой одной цели. "Без сомнения, эти ракеты можно назвать лучшими в мире, в ходе испытаний они прекрасно себя зарекомендовали. Также идет полная модернизация радиолокационной станции "Дон-2Н", которая станет "глазами и ушами" перспективной противоракеты", - отметил эксперт.

В перспективе новые противоракеты вместе с системой ПВО С-500 должны стать основой комплексной интегрированной системы воздушно-космической обороны.