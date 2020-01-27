Службы ЖКХ Москвы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада

В предстоящую ночь в Москве может выпасть до пяти сантиметров снежного покрова. Утром снег продолжится и к полудню выпадет еще до двух сантиметров осадков. В связи с этим коммунальные службы столицы переведены на усиленный режим работы, сообщает комплекс городского хозяйства.

"Снегоуборочная техника, комплексные бригады, а также снегоплавильные пункты готовы к приему выпавшего снега", - сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства Москвы отметил, что в настоящее время проведены работы по выборочной противогололедной обработке дорог и тротуаров. Под особым контролем коммунальных служб опасные участки дорог - мосты, эстакады и низины, крутые спуски и подъемы, тоннели, площадки торможения перед остановками общественного транспорта, а также подходы к ним.

Бирюков обратился с просьбой к автомобилистам в связи с непогодой соблюдать правила дорожного движения, избегать резкого торможения и с пониманием относится к проходам колонн снегоуборочной техники.