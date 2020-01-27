В Белгороде таксист ударил пассажира ножом

В Белгороде задержан водитель такси. Он стал фигурантом уголовного дела по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия, после того как ударил ножом пассажира.

Как сообщили в региональном УМВД, сообщение о ножевом ранении поступило от медиков, к которым 40-летний белгородец обратился за помощью. Правоохранители установили, что рану ему нанес водитель такси. У мужчины, который вызвал машину и вместе с дочерью возвращался на ней домой, не хватило наличных, чтобы заплатить водителю.

- Найти компромисс мужчины не смогли - отметили в УМВД по региону. - Подозреваемый в грубой форме начал требовать денежные средства, на что потерпевший ответил отказом. В ходе конфликта водитель нанес вышедшему из автомобиля пассажиру два удара ножом в область поясницы, после чего скрылся.

"Скорую помощь" вызвала жена пострадавшего, медики после обследования сделали вывод, что здоровью мужчины причинен легкий вред. Водитель такси задержан, ему грозит до двух лет лишения свободы.