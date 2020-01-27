Новости

Песков: Варшава не пригласила Путина на памятные мероприятия по Холокосту 16:09
Анна Попова поручила регионам принять меры по профилактике коронавируса 16:09
Россия покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий делегации 16:09
На Украине нашли новую "Яву", которая 30 лет простояла в гараже 16:02
Количество вакансий курьеров за год выросло на 37% 15:55
Полпред Юрий Чайка назвал ключевой задачей борьбу с коррупцией на Кавказе 15:48
В Египте найдены рисунки, созданные за тысячи лет до фараонов 15:45
СМИ: Пилот вертолета Брайанта предотвратил гибель людей на земле 15:43
Коронавирус, выявленный в Киеве, не связан со вспышкой в Китае 15:38
В Белгороде таксист ударил пассажира ножом 15:35
На ставропольском хуторе двое детей погибли при пожаре 15:34
Бык лимузин и владимирский тяжеловоз: главные премьеры выставки "АГРОФАРМ" 15:33
В Астрахани задержан мужчина, 14 лет насиловавший собственную дочь 15:32
Новые комплексы фиксации ПДД разместили на автомобилях 15:26
"Не дождетесь!": Голубкина ответила на слухи о своей госпитализации 15:25
Житель Курска сменил пол, скрываясь от алиментов 15:22
Российская актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике 15:15
Кокорин не полетел на сбор с "Сочи" 15:11
На Мурманскую область надвигаются трескучие морозы 15:10
Моряки Балтфлота спасли новозеландских яхтсменов в Аденском заливе 15:09
Мезенцев: В Беларуси чтят память о погибших в годы войны 15:09
Мишустин поручил провести ревизию нацпроектов 15:05
В Петербурге из-за пожара в детсаду эвакуировали 177 детей 15:02
Из-за коронавируса отменены чартеры из Ростова в Китай 15:01
"Уральские авиалинии" приостановили полеты на остров Хайнань 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 января по 2 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 января по 2 февраля
27.01.2020 15:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Белгороде таксист ударил пассажира ножом

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

В Белгороде задержан водитель такси. Он стал фигурантом уголовного дела по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия, после того как ударил ножом пассажира.
Видео: таксист прокатил конфликтовавшего с ним водителя на капоте

Как сообщили в региональном УМВД, сообщение о ножевом ранении поступило от медиков, к которым 40-летний белгородец обратился за помощью. Правоохранители установили, что рану ему нанес водитель такси. У мужчины, который вызвал машину и вместе с дочерью возвращался на ней домой, не хватило наличных, чтобы заплатить водителю.

- Найти компромисс мужчины не смогли - отметили в УМВД по региону. - Подозреваемый в грубой форме начал требовать денежные средства, на что потерпевший ответил отказом. В ходе конфликта водитель нанес вышедшему из автомобиля пассажиру два удара ножом в область поясницы, после чего скрылся.

"Скорую помощь" вызвала жена пострадавшего, медики после обследования сделали вывод, что здоровью мужчины причинен легкий вред. Водитель такси задержан, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород

Главное сегодня

В Кремле оценили угрозу коронавируса
МИД РФ: Японца задержали при попытке получить секретные данные о России
В Ariana Afghan Airlines опровергли сообщения о крушении самолета
Российские авиакомпании прекратили возить туристов в Китай
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов