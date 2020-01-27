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27.01.2020 04:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд Владивостока начал слушать иск генпрокуратуры к экс-мэру Пушкареву

Текст: Анна Бондаренко

В понедельник Советский районный суд Владивостока начала рассмотрение иска генеральной прокуратуры РФ к бывшему главе Владивостока Игорю Пушкарев, сообщает РИА Новости из зала суда.

Экс-мэр участвует в заседании по видеосвязи. С ним рядом находятся представители общественной наблюдательной комиссии. В зале суда присутствует брат Пушкарева. Еще один фигурант дела, Андрей Лушников, также участвует в процессе по видеосвязи.

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Напомним, что в апреле прошлого года суд признал Игоря Пушкарева виновным в коррупции, приговорив его 15 годам заключения и штрафу в 500 миллионов рублей. Фигурантами дела были также его брат, осужденный условно на восемь лет с выплатой такого же штрафа, и директор МУП "Дороги Владивостока" Андрей Лушников, получивший десять лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов.

Суд установил, что в 2009-2015 годы Пушкарев за взятки на общую сумму 75 миллионов рублей препятствовал участию компаний в конкурсах на строительство дорог, обеспечил победу "Дорогам Владивостока". Для выполнения контракта материалы этой компании поставлялись подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями, а во главе группы стояли близкие родственники мэра. Считается, что они получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 миллиона рублей.

Генпрокуратура подала иск о взыскании 3,2 миллиарда рублей с Игоря Пушкарева и его компаний в связи с признанием его виновным в коррупционных преступлениях.

Неделю назад Игорь Пушкарев сообщил на своей странице в социальной сети, что его доставили в следственный изолятор столицы Приморья.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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