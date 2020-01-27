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27.01.2020 14:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кирове убийца своих родителей получил 21 год тюрьмы

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кирове суд вынес приговор мужчине, который из-за денег убил своих родителей-стариков. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

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Мужчина признан виновным в убийстве пары и похищение их личных документов. Согласившись с мнением прокуратуры, суд приговорил его к 21 году лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год.

Напомним, в марте прошлого года в квартире на улице Кутшо пенсионерка, пришедшая навестить своих пожилых соседей из-за того, что они перестали отвечать на телефонные звонки, обнаружила их мертвыми. По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".

В ходе следствия выяснилось, что к смерти 69-летних мужчины и женщины может быть причастен их сын. Вскоре удалось установить картину произошедшего. Когда он пришел к своим родителям, произошла ссора. В ходе конфликта мужчина взял нож и нанес родителям более 20 ранений. Пенсионеры скончались на месте. После чего мужчина забрал из квартиры документы родителей, более 300 тысяч рублей и телевизор, который затем продал.

Его нашли практически по горячим следам и арестовали. Свою вину мужчина признал полностью. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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