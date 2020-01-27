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27.01.2020 10:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье два мальчика погибли под обвалом породы

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбургской области начата проверка по факту гибели двоих 13-летних мальчиков: тела детей были обнаружены под обвалами породы.

Как сообщает Следственный комитет по региону, трагедия произошла накануне в Гае. В 15 часов два друга пошли гулять на улицу. Спустя три часа родители отправились на поиски мальчиков, которые не вернулись домой.

Фото: МЧС РД
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Около 21 часа родственники самостоятельно обнаружили следы, которые вели от дороги к отвалам. Там были найдены тела двоих мальчиков, засыпанные осыпью искусственного отвала породы со снегом. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

Кроме того, правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства и причины трагедии, произошедшей в Кувандыкском районе. Утром 26 января на обочине автодороги между селами Барангулово и Куруил было обнаружено тело 15-летнего подростка. По данным СУ СК РФ по Оренбургской области, в субботу вечером мальчик с двумя друзьями 11 и 15 лет отправились в Барангулово. Около 22 часов 30 минут двое школьников решили вернуться домой. По пути старший подросток остановился и попросил друга идти вперед, сказав, что догонит его. Пятиклассник пришел домой, а его друг не вернулся.

В рамках проверок назначены экспертизы, также будет дана оценка действиям родителей. По результатам проверок будут приняты соответствующие решения.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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