В Оренбуржье два мальчика погибли под обвалом породы

В Оренбургской области начата проверка по факту гибели двоих 13-летних мальчиков: тела детей были обнаружены под обвалами породы.

Как сообщает Следственный комитет по региону, трагедия произошла накануне в Гае. В 15 часов два друга пошли гулять на улицу. Спустя три часа родители отправились на поиски мальчиков, которые не вернулись домой.

Около 21 часа родственники самостоятельно обнаружили следы, которые вели от дороги к отвалам. Там были найдены тела двоих мальчиков, засыпанные осыпью искусственного отвала породы со снегом. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

Кроме того, правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства и причины трагедии, произошедшей в Кувандыкском районе. Утром 26 января на обочине автодороги между селами Барангулово и Куруил было обнаружено тело 15-летнего подростка. По данным СУ СК РФ по Оренбургской области, в субботу вечером мальчик с двумя друзьями 11 и 15 лет отправились в Барангулово. Около 22 часов 30 минут двое школьников решили вернуться домой. По пути старший подросток остановился и попросил друга идти вперед, сказав, что догонит его. Пятиклассник пришел домой, а его друг не вернулся.

В рамках проверок назначены экспертизы, также будет дана оценка действиям родителей. По результатам проверок будут приняты соответствующие решения.